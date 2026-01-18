放送日時：2026年1月18日（日）22:00

ゲスト：タイムマシーン3号

私の中の、もうひとりのワタシ。：たくさんの味方がいるワタシ

ゲストは「有吉の壁」や「突破ファイル」で子どもに大人気のタイムマシーン3号さん。

「有吉の壁」で共演する芸人仲間、とにかく明るい安村さん、ジャングルポケット太田さんがアンケートを寄せ、意外な本性やカッコいい一面を暴露すると2人はタジタジ。

さらに、三四郎の相田さんが山本さんの自宅を「綺麗すぎる」と称賛すると、山本さんは50個以上の観葉植物に囲まれた自宅を公開。

その数の多さは「スベった時に観葉植物を買っている」ためだと明かし、スタジオは大爆笑となった。

今やテレビに引っ張りだこの2人だが、実は芸歴26年目の苦労人。

今回TV初、関さんの母と妻、山本さんの母と兄が大集合し、M-1後の挫折や事務所移籍など芸人人生の転機について、当時の思いを明かしてくれました。

さらに、駆け出し時代から関さんを支えていた妻が缶いっぱいにとっておいた結成当初の手書きチケットの数々や、関さんの母が息子の近況を知るためにずっとブログを集めたファイル、さらに新聞の切り抜きにコメントを添えたノートなど、愛が詰まった宝物が登場し、思わず感動する場面も。

「タイムマシーン3号が2人だけのものじゃなくなってきている」

たくさんの人からの愛を力に変えながら、お笑いで返していきたいと今後の決意も語ってくれました。