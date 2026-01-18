サッと羽織るだけ！ 【グローバルワーク】おしゃれに体型カバー！「一軍ジャケット」

春先を見据えて今からゲットしたいのは、さっと羽織るだけでコーデがおしゃれに決まる一軍ジャケット。大人が選ぶなら、かわいいだけでなく、シルエットの工夫で体型カバーを狙えるアイテムが理想かも。そこでチェックしたいのが【グローバルワーク】。ゆったり感のみに頼らない、コーデ全体が好バランスに見えそうな工夫に注目してみて。

ワイドなのにすっきりまとまるデニムジャケット

【グローバルワーク】「GOODデニムノーカラージャケット」\7,990（税込）

春の王道軽アウターであるデニムジャケット。ワイド寄りのデザインでボディラインをカバーしつつも、首元がすっきりとして重たく見えにくいバランスが魅力です。ノーカラーのおかげで上品にまとまりそうなのもGOOD。公式サイトによると「軽くて柔らかいデニム生地」で、楽に羽織りやすいのも嬉しいところです。

スエード風素材に襟付きデザインがおしゃれ

【グローバルワーク】「マシュマロスエードジャケット」\6,990（税込）

スエード風の素材感で高見えしそうな襟付きジャケット。公式サイトでは「ゆとりのあるサイジング」「腰回りは隠れつつすっきりとしたシルエット」と紹介されていて、バランスのよさにも期待ができるアイテムです。厚手セーターの上からでも羽織りやすく、冬コーデではミドラーとしても活躍してくれそう。さらにイージーケア・マシンウォッシャブル対応で、デイリーに気負わず取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

Writer：Anne.M