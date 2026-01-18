「ＬＤＨ」が６年に一度開催する祭典「ＬＤＨ ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ ２０２６」の開幕記念会見が１８日、都内で行われ、ＥＸＩＬＥ・ＡＫＩＲＡらグループの垣根を越え１０組１８人のアーティストが出席した。

自身にとっては４度目となる祭典。特別な１年のスタートに「盛大に開幕することが出来てうれしい」と笑顔。４月にはＥＸＩＬＥにとって約３年半ぶりの東京Ｄ公演が控えるが「東京Ｄならではのスペシャルな演目であったり、セットリストを用意してますので、幸先のいいスタートを切れればなと思います」と自信を見せた。

また、「世間の皆さんもあっと驚く」サプライズがあることも告白。「（これ以上は）危ない」と言及は避けたが「期待していただけたら」と呼びかけた。

６年前の前回は新型コロナウイルスの影響で、３００以上の公演が中止となった。その悔しさを晴らすかのように、現時点だけでも三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳの味の素スタジアム公演など３０（終了済みも含む）のライブやプロジェクトの実施を発表済み。ＡＫＩＲＡは「今年は６年前のリベンジでもある。ＬＤＨ一同一丸となって盛り上げていきたい」と力を込めた。