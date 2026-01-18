◆大相撲初場所８日目（１８日・両国国技館）

令和２度目の天覧相撲で西前頭３枚目・伯乃富士が横綱・大の里を押し出し、昭和以降３人目となる４場所連続の金星を獲得した。横綱・豊昇龍は東前頭４枚目・大栄翔にはたき込まれ、両横綱は２敗目を喫した。新大関・安青錦、大関・琴桜にも土がつき、２横綱２大関が全て敗れる大波乱が起きた。天覧相撲で横綱、大関陣が全員負けたのは蔵前国技館で初めて実施された１９５５年夏場所以降初めて。出場した４人以上の上位陣全員に土が付くのは２０２４年夏場所初日以来となった。

× × × ×

愛子さまは幼少時から大の相撲ファンだった。幼稚園から帰ると、衛星放送で幕下の取組を見ることもあったという。力士のしこ名や名前、出身地などを覚えているほか、テレビ中継で見た決まり手を天皇、皇后両陛下の前で再現されることもあり、特に応援していた力士もいた。

両国国技館での観戦は０６年秋場所初日が初めてで、今回が４度目。ピンクの振り袖姿で入場され、八角理事長によると、取組表に書き込みながら「ずっと西が勝っていますね」「この力士は若いんですか」「（土俵上のつり屋根の）房は何色ですか」など熱心に質問されていた。お見送り時には「すごく楽しかった」と喜ばれていたという。