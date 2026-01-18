フジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送され、巨人の田中瑛斗投手（26）とリチャード内野手（26）がチーム伝統の“ジャイアンツタイム”にモノ申した。

この日はAクラスチームから各3人、Bクラスチームからは1人と12球団から計24選手が集結。昨季セ・リーグ3位だった巨人からは田中瑛と同学年のリチャード、そして中山礼都外野手（23）の3人が出演した。

そのなかで、まずは2025年5月にソフトバンクからトレードで移籍してきたリチャードが「ジャイアンツタイムになじめない」としてぶっちゃけ。「30分前にみ〜んないるんですよ、集合」とあらかじめ決められた集合時間の30分前には全員集まっているのが基本の“ジャイアンツタイム”になじめないと新天地での“苦悩”を明かした。

「一回僕2軍に行った時にバスの移動があって。15分前ぐらいにバス行ったんすよ。行ったらもうバスがこう…目の前で通り過ぎてって。2台目にギリギリ間に合ったんで“いや！俺俺！”みたいになって。そしたら監督とかコーチのバスだったんで。めっっっちゃ気まずく補助席座って。なんか遅刻した雰囲気出てるけど、出発9時だから…みたいな。胸張って補助席座ってたっす」とリチャード。

これについて聞かれた中山は、集合時間の30分前には集まるジャイアンツタイムにおいて15分前は「遅刻…寝坊したなって雰囲気にはなっちゃいますね」と証言した。

すると、日本ハムから現役ドラフトを経て昨季巨人入りした田中瑛がここで「前のチーム、ファイターズの時は基本オンタイムで生活してたんで。もう最初凄い戸惑いましたけど…。この伝統…いるんかなって」とポツリ。さすがに番組MCを務めるお笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）は「はい、言っちゃった！」とツッコミを入れた。

15分前でアウト、30分前集合じゃないとダメだというなら「集合時間を30分前にしといてくれよって思います」と田中瑛。

では、他球団はどうなのか。これには阪神勢もDeNA勢も15分前と回答。中日はオンタイム、広島は15分前がメドながら、ともに監督の着席と同時にバス出発と明かされた。

他球団の状況を聞いた浜田が「それ考えたらな…。それはちょっと。確かに30分前は」と巨人ナインに同情すると、田中瑛は「朝の30分デカいです。大事っす」と“改善”を訴えていた。