マンC、20歳MFエチェベリのジローナへの期限付き移籍が決定！ レヴァークーゼンへのレンタルは打ち切り
マンチェスター・シティは18日、U−20アルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリのジローナへの今シーズン終了までのレンタル移籍を発表した。なお、レヴァークーゼンへの期限付き移籍は終了となる。
現在20歳のエチェベリは、2024年1月にリーベル・プレートからマンチェスター・Cへの移籍が決定。1年間はアルゼンチンに残り、2025年1月から合流すると、昨シーズンは公式戦3試合の出場に留まった。
今季は出場機会を求め、レヴァークーゼンへレンタル移籍で加入したものの、公式戦11試合出場でプレータイムはわずか270分間に限定されていた。そのような背景から、今冬の移籍市場で再び新天地に移る可能性が伝えられてきたが、マンチェスター・Cと同じシティ・フットボール・グループ傘下のジローナへの期限付き移籍が発表された。クラブは、「クラウディオのスペインでの幸運を願っている」と述べ、同選手の成功を祈っている。
ジローナは20試合が消化したリーグ戦で勝ち点「24」を獲得し、ラ・リーガの9位につけている。2026年に入ってからはリーグ戦3連勝中と、アルゼンチン期待の若手を迎え入れて、さらなる上位進出を目指す。
