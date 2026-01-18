お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める18日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜後8・00）に生出演。人生初のパチンコで犯した“大ミス”について語る場面があった。

「初めてのパチンコ」という話題になると「『綱取物語』っていうのを初めて打ったんだけど『777』がそろって、出たんだよ!俺は“こんなに出てヤバい!”って思って」と振り返る。

「100円しか入れてないのに、バァーって出て。それで1箱でやめて交換したのよ。確変なんか知らないから、店員さんが“まだやらないの?”って言ってくれたんだけど“すいません、僕のようなものは…”って。5000円分ぐらいで十分だから帰っちゃって」と苦笑した。

その後「うちの熊野町っていう町で、週刊誌に載るぐらいの大連チャンがあったんだよ。たしか『花満開』で247連チャンとかで記事になって」といい「そこで連チャンを知って“あぁ、俺も247連チャンだったかもしれない…”って思ってさ。それ以来まだパチンコは怖いよね、よく分からなくて」と、今はプレーしてないと語っていた。