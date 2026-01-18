岡田准一（45＝ARTA BJJ広尾）が18日、ポルトガルの首都リスボンで開催中の国際ブラジリアン柔術連盟（IBJJF）主催の、欧州最大の柔術大会「ヨーロピアン2026」マスター4黒帯ライトフェザー級（64キロ以下）1回戦に出場した。

25年に米ラスベガスで開催された世界最大の大会「ワールドマスター」の同カテゴリーで銀メダルを獲得した強豪マウロ・エアーズ（49＝ブラジル）に敗れた。ポイント0−0、アドバンテージ（ポイントまでいかない効果）1−1だったが、ペナルティー1をつけられた、僅少差での惜敗となった。

岡田は、X（旧ツイッター）を更新し「ヨーロピアン初戦で敗退しました、、、世界のレジェンド先生と戦えて光栄で嬉しかったです。ワンミスも許さない黒帯の世界、ヒリヒリ楽しかったです。いい時間でした」と、惜敗にもすがすがしさをにじませた。そして「応援してくださった方々ありがとうございました！ 怪我なく終わりました！」と応援の感謝しつつ、無傷だと報告した。

岡田が戦ったエアーズは、ブラジリアン柔術の創始者カーロス・グレイシーの長男カーウソン・グレイシーの流れを組む実力者。カーウソンの弟子フランシスコ・アルバカーキの指導を受け、ブラジリアン柔術の黒帯を取得すると、08年に黒帯部門でブラジル全国チャンピオンに輝き、自身の団体マウロ・エアーズBJJを設立している。

同じARTA BJJ広尾の玉木宏（46）が16日に、紫帯のマスター4（46〜50歳）のフェザー級（70キロ以下）で3位に入り、銅メダルを獲得する快挙を成し遂げ、その後に続くと期待された中、世界的な強豪にあと一歩のところまで肉薄し、競り負けた。