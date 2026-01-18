俳優の出口夏希さん（24）が17日、出演する映画の公開記念舞台挨拶に南沙良さん（23）たちと登場。今年新たに始めたいことを明かしました。

2人がW主演する公開中の映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（配給：カルチュア・パブリッシャーズ）は、青春小説が原作で、女子高校生たちによる禁断の課外活動を描いた作品です。

イベントには、主要キャストの吉田美月喜さん（22）、黒崎煌代さん（23）と、主題歌を担当したNIKO NIKO TAN TANのOCHANさん、Anabebeさん、そして監督の児山隆さんも登壇しました。

■映画の反響を聞かれ、出口夏希「エゴサしました」

公開2日目のイベントということで、まわりからの反響はどうだったかを聞かれると、南さんは「きのう友達が見に行ってくれたみたいで、普段あんまり見に行ってくれないんですけど、これを見て“すごく面白かった”って言ってくれたので、すごくうれしかったです」と、友達から高評価をもらったと語りました。

出口さんは「きのう初日だったじゃないですか、Xで“万事快調”ってエゴサしました。思った以上にうれしいお言葉をいただいて、きょう安心して来られました」と、初日の反響をSNSでチェックしていたと明かしました。

■新たに始めたいことは？

劇中で“人生の第二部が始まる”というセリフがあったことにちなみ、新たに始めたいこと、挑戦したいことを聞かれると、南さんは“ゴルフ”と回答し、「去年から始めてはいるんですけど、ちょっとまだ初心者中の初心者なので、もっとうまくなりたいなと思ってこれにしました」とコメントしました。

出口さんは「階段をのぼるだけでハァハァいっちゃって、“体力作り”をしたいです。結構走らされがちな人で私。いろんな作品で走っているんですけど、すぐ疲れちゃって。今年の目標にします」と回答し、“どの辺を目標にしますか？”と聞かれると「歩く。散歩」と、控えめな目標設定を明かし、和ませました。

そんな中、Anabebeさんが最近始めたこととして「僕は最近ダイエットをしていまして、毎日5キロ歩いているんですけど、普通に歩くだけじゃ満足できなくなって、10キロのウエートベストっていうのを背負って歩くのを最近始めました」と、明かすと、まわりから散歩を目標にしていた出口さんへオススメする声が。そんな声に対して、出口さんは「無理！ 米を背負って歩いているようなものでしょ。ダメだ！」と提案を拒否し、会場を笑わせました。