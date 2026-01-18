メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急のメンバーで俳優の草川拓弥さん（31）が16日、目元・まつげケアブランドのイベントに登場。2026年に意識したいカラダのケアを明かしました。

今回、ブランドのアンバサダーに就任した草川さんは「率直にすごくうれしいなと思っております。目元だったりまつげをファンの方々に印象的だとおっしゃっていただくんですけれども、アンバサダーにまさか自分がなれると思ってなかったので、すごくうれしいです。あと、個人的にアンバサダーという響きがものすごくかっこいいなと思っておりまして、責任感を持ちつつ、魅力をしっかりとみなさんにお届けできればなと思っております」と笑顔で語りました。

■ケアをしたいことは「首のコリ」

また、まつげ以外でケアをしたいことを聞かれると「首のコリですね。あんまり肩コリはしんどいなって思ったことないんですけど、ちょうどツアー中でして、自分たちのパフォーマンスはだいぶ激しく動きますので、だいたいライブ終わった直後から、2日3日首がずっと重い、痛いな、張ってるなという印象なので。3日4日で治らずにずっと続いたりとかするので、そのコリを治したいなって思ってます」と明かしました。

首のコリのためのやっていることについては「体のケアを結構怠ってしまっているので、アーティストにもかかわらず。なので、そこも2026年しっかりと意識していかないとなと思っております」と意気込みを語りました。

草川さんが登場したのは『スカルプDまつ毛美容液』の新ブランドアンバサダー就任＆新WEBCM発表会です。