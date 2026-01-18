◆スノーボード・女子パラレル大回転 Ｗ杯第７戦（１８日、ブルガリア・バンスコ）

昨季Ｗ杯総合優勝のエース・三木つばき（浜松いわた信用金庫）が２位に入り、２戦連続の表彰台に立った。全日本スキー連盟が定める派遣基準を満たし、２２年北京五輪に続く２大会連続の代表入りを確実にした。ミラノ大会では、日本女子のスノーボード界初の金メダルを目指していく。

長野・白馬村で生まれ、４歳からスノーボードを始めた。５歳の時に雪のない静岡・掛川市に転居。小学生時代から長野に通うなど合宿しながら、腕を磨いてきた。初出場した４年前の北京五輪は９位。雪のない静岡から冬季五輪での金メダルをもたらすべく、地元の期待を背負ってきた。エースは「ミラノ冬季オリンピックでは必ず金メダルを獲得して、地元の皆様に金メダルを持って帰ってこれたらなと思います。また、リアルタイムで見ていただける方には、最高の滑りをお届けできるように頑張っていきます」と意気込んでいた。

◇三木 つばき（みき・つばき）２００３年６月１日、長野・白馬村生まれ。２２歳。４歳でスノーボードを始め、５歳の時に静岡・掛川市に転居。約１年のブランクの後、６歳で競技を再開。小学６年時にプロ資格を取得。２２年３月にＷ杯で初優勝し、パラレル回転と合わせ、通算８勝。世界選手権はパラレル大回転で２３年金、２５年銀。非五輪種目のパラレル回転金。１８歳で初出場した２２年北京五輪は９位。２４〜２５年季に日本人初のＷ杯総合優勝。通信制の勇志国際高―日体大。家族は両親と柔道家の妹・にこ。身長１７３センチ。