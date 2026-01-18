帰りの会がアニメ『暗殺教室』再放送 第3弾エンディングテーマに決定した新曲「スピカ」を配信リリース、MVも公開となった。

今楽曲は、アニメ「暗殺教室」のために描き下ろした楽曲となっている。圧倒的な疾走力と春原染（Vo）の儚くも芯のある歌声が夜空に輝きまくるような、帰りの会の圧倒的な代表曲となるキラーチューンに仕上がっている。

MVはアニメーター・fussoと、映像作家・Hakua Oeの共作による映像に仕上がっている。実写一人称視点×アニメーションが採用されたMVでは、少女の視点を通して「スピカ」の世界に入り込んでもらえるように、夜の学校をさまよう謎の光のツルを追いかけ、学校の様々な場所をめぐっていく。観る人それぞれの記憶や感情を重ねながら、「スピカ」という楽曲の世界観を体感できるだろう。

◆ ◆ ◆

- メンバーコメント -

この曲は、アニメ『暗殺教室』のために制作した楽曲です。

「卒業」「別れ」を主軸に、その先の希望まで描きたいという願いを込めて作りました。

スピカとは夜空で最も明るい一等星のひとつで、春の大三角を形作る星です。

春になってさまざまな別れを経験する誰かと誰かが、再び出会うための目印のように輝く曲になるといいなと思っています。（やまもと）

◆ ◆ ◆

NEW SINGLE「スピカ」

2026年1月14日(水) 配信

配信リンク：https://kaerinokai.lnk.to/Spica