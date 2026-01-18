◆プロボクシング ▽東洋太平洋スーパーライト級（６３・５キロ以下）タイトルマッチ１０回戦 〇堀池空希 （判定） キム・ジュヨン（１８日、韓国・ソウル）

プロボクシングの横浜光ジムは１８日、所属する日本スーパーライト級８位・堀池空希（ひろき、２４）が韓国ソウルで東洋太平洋同級王者キム・ジュヨン（３５）＝韓国＝に判定勝ちし同王座を奪取したとＳＮＳで発表した。同ジムの石井一太郎会長は自身のインスタグラムで「見事、敵地でＯＰＢＦ東洋太平洋Ｓライト級王座獲得」と拍手の絵文字を添えて報告した。

昨年６月、後楽園ホールで永田大士（三迫）に判定勝ちして王者となったキムに対し、東洋太平洋同級シルバー王者の肩書を持つ堀池は、ＫＯ勝ちこそならなかったものの、２―０（９７―９３、９６―９４、９５―９５）の判定勝ちで地域タイトルを手にした。堀池は２０２４年４月のプロデビューからの連勝を７に伸ばした。

戦績は堀池が７戦全勝（４ＫＯ）、キムは２０勝（１１ＫＯ）３敗３分け。

堀池は２００１年１０月７日、兵庫・神戸市生まれの２４歳。西宮香風高から東洋大に進み、２２／２３年関東大学リーグ・ライトミドル級階級賞、２３年全日本選手権同級準優勝と実績を積んだ。アマチュア戦績は２１勝（５ＫＯ・ＲＳＣ）７敗。東洋大は村田諒太、小原佳太、堤駿斗ら数多くの名選手を送り出したアマチュアボクシング界の名門で、身長１７２センチの右ボクサーファイター・堀池はデビューから「ＷＨＯ’Ｓ ＮＥＸＴ ＤＹＮＡＭＩＣ ＧＬＯＶＥ ｏｎ Ｕ―ＮＥＸＴ」の強化指定選手に認定された。２４年４月のプロデビュー戦で１回ＫＯ勝ちを収めると、６月の２戦目はフィリピン・セブ島に遠征。ここでも初回ＫＯ勝ちを演じた。２５年３月にはタイ・バンコクでの試合に勝利して東洋太平洋シルバー王座（日本ボクシングコミッション非公認）を手にしていた。

堀池は昨年１２月、今回のタイトルマッチに対しては自身のＸで「待ちに待ったタイトルマッチ このタイトルを取ってからがスタート」と強い決意を示していた。