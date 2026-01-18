人気TikToker・ゆりにゃがプロデュースするアイドルグループ「Pretty Chuu」が18日、メンバーの白愛ゆあの脱退を発表した。

公式Xでは「この度所属メンバーの『白愛ゆあ』におきまして、重大な規約違反がありました為、本日2026年1月18日付でグループを脱退とさせていただきます」と発表。

「ファンの皆様ならびに関係者の皆様には突然の発表となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「明日からの活動に関しましては、4人体制で活動をして参ります」とした。

また、白愛本人もXを更新。脱退について「この度は突然のご報告となってしまい、申し訳ありません。過去の自分の行動で未熟な部分があり、今回Pretty Chuuから離れる形となりました。これまで傍で支えてくださったファンの皆さま、メンバーやゆりにゃさん、スタッフさんに心から感謝の気持ちでいっぱいです。今後はこの結果を真摯に受け止め、しばらく自分自身と向き合う時間を大切にしていきたいと思います」とつづった。

「Pretty Chuu」をめぐっては昨年、プロデューサーのゆりにゃのパートナーで、グループ運営陣でもあった斎藤太一氏がメンバーの天宮しゅなを妊娠させたというネット上の情報が拡散。ゆりにゃは8月1日、自身のX（旧ツイッター）で「おおむね事実」と認めた上で謝罪。斎藤氏の行動を「人としても、社会人としても、極めて無責任で卑劣なものであったと考えております」と強く非難し、2日には斎藤氏の運営からの除外とメンバーの天宮しゅなの脱退が発表された。