「人生でいちばん幸せな日」人気YouTuber・きりまる、結婚を報告！「泣きそう」「嬉しすぎる」の声
チャンネル登録者数104万人超えのYouTuber、きりまるさんは1月17日、自身のInstagramを更新。結婚を報告しました。
【写真】人気YouTuber・きりまる、結婚を報告！
コメントでは「おーめーでーとー！」「この報告を楽しみにずっと待ってたよ〜」「色々思い出して涙止まらない」「素敵ー！！！」「ついにすぎる嬉しすぎる」「ぽてさんの花束後ろ姿カッコいい」「なんか、泣きそう」と祝福の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「人生でいちばん幸せな日」きりまるさんは「【ご報告】2025.12.24 クリスマスの日にプロポーズして貰いました 人生でいちばん幸せな日を本当にありがとう。涙」とつづり、9枚の写真を投稿。大きな花束の隣で、左手の薬指に指輪をつけたきりまるさんと、顔を隠している夫・ぽてさんとのツーショットを披露しています。きりまるさんは「人生で1番のサプライズで あまりにも想像してなくて、花束を持ったぽてを見て2人で大号泣、、、本当に嬉しかった、、、」と続け、ファンへの感謝の気持ちも添えました。
「1番だいすきな推しカップルだよ」2025年12月27日の投稿では、ぽてさんとの交際3周年をお祝いする様子を披露していたきりまるさん。この写真を撮影した時には、すでにサプライズでプロポーズをされていたのかもしれませんね。3周年記念日でも「きりぽてだーーいすき！」「3年記念日おめでとう！」「1番だいすきな推しカップルだよ」と祝福の声が多数寄せられるカップルなだけに、結婚の報告はファンにとっても嬉しいサプライズだったようです。
