シンガーソングライターのピコ太郎さん、DJ KOOさん（64）、元AAAの伊藤千晃さん（39）が16日、名古屋大学医学部附属病院でチャリティーライヴを開催しました。

小児がん治療支援チャリティーライヴ『LIVE EMPOWER CHILDREN LIVE TOUR IN HOSPITAL』は、闘病のため病院で過ごす子どもたちに、音楽やエンターテインメントを“直接届ける”ことを目的にスタートした企画です。

■ピコ太郎、伊藤千晃、DJ KOOが子供たちに伝えたいこと

今回、名古屋大学医学部附属病院に入院中の患者や医療従事者たちの前で3人がパフォーマンスを行いました。

ピコ太郎さんは、病院でパフォーマンスすることについて「普段、皆さん頑張っているので。メインは“普段を忘れてもらう”こと。非日常を出そうと思っています。笑ってもらえるように、体調も含めて来られない子もお部屋で見ていると思うので、そっち側にも届けようかなと思っています」と話しました。

一児の母でもある伊藤さんは、「8歳の息子を子育て中なんですけど、曲選びも息子に“どれが楽しいかな？”と素直な意見を聞いて選ばせていただいた曲を持ってきた。この時間だけはエンタメ、音楽の力で“楽しい！” “忘れられない時間になったね”と思ってもらえたら」と思いを語りました。

DJ KOOさんは、「僕、去年の5月にアナフィラキシーショックで緊急入院したことがあって。入院していると不安だらけなんですよ。そういうときに家族が面白いお話してくれたり、動画で仲間が“頑張ってね”と送ってくれただけでも“よし、頑張る”というきっかけになった」と自身の経験を振り返り、「闘病中の子供さんたち、親御さんたちにも“よし、頑張るぞ”っていう機会を全力でお届けしたい」と意気込みました。

ライヴでは、ピコ太郎さんは『PPAP』、伊藤さんは自身の楽曲『Merry Go Round』、また出演者全員で小児がん治療支援チャリティーライヴのテーマソング 『My Hero 〜奇跡の唄 〜』を歌うなど、全11曲を披露。DJ KOOさんはDJプレイで盛り上げるなど、音楽を通じて笑顔を届けました。