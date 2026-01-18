Snow Man佐久間大介が、自身のInstagramで、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』を完走したことを報告した。

■「！」の数（と長さ）に注目！

佐久間は、全国ツアーの最終公演となった1月18日、京セラドーム大阪公演終了後、まもなくInstagramを更新。

「全17公演!!!!!!!!!!!!!!!!!

楽しかった！！！！！！！！！

本当にありがとう (^^)

またやろう！！！！！！！！！」

のメッセージとともに、「盛りだくさんな5周年イヤー完走 オツカレ！！！！！！！！！」と書かれた巨大なボードの前に寝ころぶ自身の姿を投稿した。

ボードは、メンバーカラーの「！」が9本（「！」色との長さに注目）、さらに帽子とマフラーがメンカラになっている雪だるま（＝Snow Man）が全体に配置されたもの。メンバー9人全員が欠けることなくツアーを完走できたことの喜びが伝わってくるデザインとなっている。ボード内の「オツカレ！！！！！！！！！」の「！」も9本だ。

ちなみに、前述の佐久間のメッセージの「楽しかった！！！！！！！！！」「またやろう！！！！！！！！！」の「！」も9本（※ついでに「全17公演!!!!!!!!!!!!!!!!!」の「!」は17本）になっており、そんなところからも、佐久間の想いが伝わってくる。

Instagramのコメント欄は「たくさんの幸せをありがとー！！！！！」「本当にたくさんの愛をありがとう♡」「ゆっくり休んでね！」「みんなでラストまで駆け抜けることができてよかった！」「次会える日までまた頑張って働く！」など、ねぎらいと感謝の言葉でギッシリ。

さらに「生配信で聴いた『STARS』めっちゃ感動したよ」など、YouTubeの最大同時接続数が59万人を記録した生配信で、世界初解禁された新曲「STARS」についてのコメントも続々と書き込まれている。