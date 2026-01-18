¡ÚÁ´ÆüËÜ¡ÛÀÆÆ£¥¸¥å¥ó 1¡¦25¥µ¥¤¥é¥¹¤ÎDOOM¤òÀÀ¤¦¡ÖËëÄ¥¤ÎÃÏ¤ÇÉ¬¤ºDOOM¤·¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¸Æü¤Î¿·ÌÚ¾ìÂç²ñ¤Ç¡¢ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¥µ¥¤¥é¥¹¤È¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£
¡¡£²£µÆü¤ÎÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»Âç²ñ¤Ç¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ò¹µ¤¨¤ë¥¸¥å¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÅÚ°æÀ®¼ù¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¥µ¥¤¥é¥¹¡¢Âç¿¹ËÌÅÍÁÈ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï½øÈ×¤«¤é·èÀï¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æó¿Í¤¬·ã¤·¤¯¤ä¤ê¤¢¤¦ÆùÃÆÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥ó¥°Æâ³°¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢½ªÈ×¤Ë¤Ï½Å¤¤¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÂÇ¤Á¹ç¤Ã¤Æ´ÑµÒ¤ò¶½Ê³¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï£´¿Í¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÀï»Î¤ÇÂÎ³Ê¤ÎÎô¤ëÅÚ°æÀ®¼ù¤¬¥µ¥¤¥é¥¹¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤Ç°µ»¦¤µ¤ì¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÇÔ¤ì¤¿¥¸¥å¥ó¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥é¥¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ÎÄ¶¥Éµé¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ø¥Ó¡¼µé¤À¡£¥Ø¥¢¥´¥à¤ò³°¤¹¥Ò¥Þ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤Èµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¶ÃØ³¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤À¤¬¡¢ËëÄ¥¤ÎÃÏ¤ÇÉ¬¤º¥µ¥¤¥é¥¹¤ò£Ä£Ï£Ï£Í¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥µ¥¤¥é¥¹¤Ï¡ÖËëÄ¥¤Ç¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¤¼¡ª¡ª¡×¤È¿·ÌÚ¾ì¤ÎÌë¤ËÒöÓ¬¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£