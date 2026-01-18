「カジュアル服苦手」→“この色”選んで！【ハニーズ】40・50代の味方！「ネイビートップス」

カジュアルアイテムは上品さもキープしやすいネイビーを味方につけると、大人コーデにも取り入れやすいです。今回は、カジュアルに着やすいのに上品なネイビートップスを【ハニーズ】からピックアップしました。ベーシックカラーのボトムスに合わせやすいので、コーデも組みやすそうです。

ロゴで差をつけるネイビーニットトップス

【ハニーズ】「ロゴジャカードニット」\2,280（税込・セール価格）

筆記体ロゴがアクセントになった、上品なネイビーのニットトップス。シンプルなワンツーコーデでもサマ見えしそうな、こなれ感のあるゆるシルエットです。きれいめなスラックスを合わせて、上品な大人カジュアルを目指してみて。公式サイトによると「程よい厚みで、滑らかな肌触り」とのことで、着心地もよさそうです。

レイヤード風デザインで即こなれ見え

【ハニーズ】「レイヤード風トップス」\2,280（税込・セール価格）

一枚で重ね着しているように見える、ネイビートップス。ネイビーでカジュアル感が抑えられ、きれいめパンツとも好相性。裾から覗くブルーシャツが爽やかな抜け感をプラスしてくれます。腰まわりをさりげなくカバーする丈感も、大人世代にうれしいポイントかも。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M