ミラノ・コルティナ五輪の最終選考を兼ねたスノーボードのパラレル大回転の第７戦は、ブルガリア・バンスコで行われ、女子は１７位となった竹内智香（広島ガス）の代表入りが確実になった。２位の三木つばき（浜松いわた信用金庫）は２大会連続、男子の斯波（しば）正樹（ＴＡＫＡＭＩＹＡ）の２大会ぶり代表入りも確実になった。

× × × ×

２０１４年ソチ五輪銀メダリストの４２歳、竹内智香は五輪シーズン限りでの現役引退を表明している中、日本女子最多となる五輪７大会連続出場を当確させた。夏冬通算７度出場の”五輪の申し子”橋本聖子に並ぶ偉業にもなる。

竹内は昨年１２月に記者会見を開き「２０２５―２６年シーズンで競技の世界から退くことを発表させていただきます」と表明。「アスリートとして２４時間、自分のために時間を使う。金メダルを取りにいくような取り組みをしたい」と強い覚悟を示していた。

０２年ソルトレークシティー五輪に初出場し、１４年ソチ五輪で女子スノボ界初の銀メダルを獲得し、第一人者になった。ただ、ここ数年は腰痛を抱え、昨夏は歩くのも厳しい状態だったが、Ｗ杯を転戦し、五輪切符をつかんだ。

１８年平昌五輪後は約２年半、競技を離れた。復帰した２０年に現役続行と将来の妊娠の可能性を残すため、卵子を凍結保存したと公表。「議論される場が多くなったのであればうれしい」と働く女性の選択肢が広がる契機にもなった。

◆竹内智香（たけうち・ともか）１９８３年１２月２１日、北海道・旭川市生まれ。４２歳。旭川東明中３年から競技を始める。五輪には２００２年にソルトレークシティー大会から６大会連続出場。１４年ソチ大会では、日本女子スノーボード初となる銀メダル。１５年世界選手権は銅メダル。１８年平昌五輪は５位入賞、２２年北京五輪は１５位だった。実家は北海道の温泉旅館「湧駒荘（ゆこまんそう）」。１６５センチ。