¥Ç¥Ó¥å¡¼£³Ï¢¾¡¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡¢½é¥á¥¤¥ó¤Ç½é¥Þ¥¤¥¯¤âÈäÏª¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤¤Ã¤«¤±²¸¿Í¡¦±ÊÅÄÍµ»Ö¤È½é¶¦Æ®¤ÇËü´¶
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦¿·ÆüËÜ¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢º´ÁÒ»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡±ÊÅÄÍµ»Ö¡Ê£µ£·¡Ë¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¤Ç¡¢£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£³ÀïÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÎ×¤ó¤À¡££¸¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç±ÊÅÄ¡¢ÌðÌîÄÌ¡Ê£´£·¡Ë¡¢¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¡Ê£³£²¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¤Î£Å£Ö£É£ÌÎ¨¤¤¤ë°ÅÞ½¸ÃÄ¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È£Ï£Ô¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£½é¤á¤Æ¤Î¶âÅª¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¶þ¿«¤âÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡Ê£µ£¶¡Ë¤ò¼º¿À£Ë£Ï¤·¡¢¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¾×·â¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÁá¤¯¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¸ÞÎØ²¦¼Ô¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¡¢´Ý´¢¤ê¤Ë¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¿¥¤¥Ä¤È¤¤¤¦¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤ÆÆþ¾ì¤·¤¿¡£¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤È¿·ÆüËÜÆþÃÄ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿²¸¿Í¡¦±ÊÅÄ¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤Ç¥À¥Ö¥ë¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òÊü¤Á¡¢°ì½ï¤Ë¡Ö¥¼¥¢¥Ã¡ª¡×¤È·ÉÎé¥Ý¡¼¥º¤âÈäÏª¡£Åì¶¿¤Î¶âÅª¹¶·â¡Ö¥Ñ¥¤¥×¥«¥Ã¥È¡×¤ò¿©¤é¤¦¶þ¿«¤â½é¤á¤ÆÌ£¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤â¸«¤»¤¿¹ë²÷¤Ê¥¢¥ó¥°¥ë¡¦¥¹¥é¥à¤«¤é¤Î°ÒÎÏÈ´·²¤ÎµÕ»°³Ñ¹Ê¤á¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡½é¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç²÷¾¡¸å¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤â°®¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°§»¢¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é³åºÓ¤ò¼õ¤±¤¿¡£²¸¿Í¤È¤Î½éÏ¢·È¤â¸«¤»¡¢¡Ö¿·ÆüËÜÆþÃÄ¤Ë¤¢¤¿¤ê±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤Î¾å¤ÇÀï¤¨¤ÆºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¤ò¹þ¤á¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÇºÇ¸å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¤³¤ì¤«¤é¤â±ÊÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¡Ö¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿±ÊÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¥ê¥ó¥°¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Æ´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¶¯¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×¤ÈËü´¶¡£¡Ö¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢²¿²ó¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÈ©¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¶ÛÄ¥´¶¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ç¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤òÁ´¤ÆÈ¯´ø¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶½¹Ô¤òÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤¿±ÊÅÄ¤Ï¡Ö£±·î£´Æü¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤â¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¡Ë¤Ç¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤¬²èÌÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó»î¹ç¿ô¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ü¥í¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¾ì¿ô¤òÆ§¤á¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²øÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£