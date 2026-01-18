【リコール情報】モバイルバッテリーで火災発生の恐れあり。対象台数1万台以上、ベルキンの製品
ベルキン製のモバイルバッテリーにおいて、火災発生の恐れがあるとして回収・返金が開始されました。利用者はお手元の製品が対象か早めの確認をしましょう。
【画像】実際の製品＆リコール詳細
型番は「BPD005」、販売期間は2023年4月〜2024年6月、対象台数1万3122台です。事故を防ぐため、所有者は直ちに使用を中止し、適切な手続きを行うことが推奨されます。
ベルキン製品の回収と返金対象製品は「Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K」です。リチウムイオンセル部品が過熱し、火災が生じる恐れがあるため、2024年10月7日より返金の対応が開始されました。
消費者庁による注意喚起特集消費者庁のリコール情報サイトでは、モバイルバッテリーに関する注意喚起の特集を掲載しています。日頃から最新の安全情報をチェックし、事故防止に努めることが重要です。
(文:All About ニュース編集部)