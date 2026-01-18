消費者庁は1月9日、リコール情報公式Webサイトにて「【特集】モバイルバッテリー - 注意喚起」ページを公開。今回はベルキンのモバイルバッテリーについてお知らせします。（サムネイル画像出典：Beekeepx / Shutterstock.com）

ベルキン製のモバイルバッテリーにおいて、火災発生の恐れがあるとして回収・返金が開始されました。利用者はお手元の製品が対象か早めの確認をしましょう。

【画像】実際の製品＆リコール詳細

ベルキン製品の回収と返金

対象製品は「Belkin BoostCharge Pro Fast Wireless Charger for Apple Watch + Power Bank 10K」です。リチウムイオンセル部品が過熱し、火災が生じる恐れがあるため、2024年10月7日より返金の対応が開始されました。

型番は「BPD005」、販売期間は2023年4月〜2024年6月、対象台数1万3122台です。事故を防ぐため、所有者は直ちに使用を中止し、適切な手続きを行うことが推奨されます。

消費者庁による注意喚起特集

消費者庁のリコール情報サイトでは、モバイルバッテリーに関する注意喚起の特集を掲載しています。日頃から最新の安全情報をチェックし、事故防止に努めることが重要です。
(文:All About ニュース編集部)