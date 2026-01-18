1カ月・3カ月・6カ月など「短期定期預金」を選ぶメリットと注意したいこと
昨年から預金金利が動き出し、各銀行で金利を見直す動きが広がっています。
こうした金利が上昇傾向にある時期は、5年や10年といった長期定期に資金を固定するのではなく、あえて1カ月・3カ月・6カ月など短い期間の定期預金を選び、満期を迎えるたびに、その時点で有利な預け先へ変更してみるのも方法の1つです。
短期で満期を迎える定期預金を狙うことで、金利上昇と家計とをうまく絡み合わせることができます。今回は、短期で満期を迎える定期預金を活用するメリットと、注意点について整理します。
▼メリット1：次の金利上昇を逃さない機動力がある
定期預金は、預け入れ時の金利が満期まで固定されるのが一般的です。
例えば5年や10年など長期の定期に預け入れた場合、金利がさらに上がったとしても、満期までの長い間、預け入れ時の金利で固定されてしまいます。
一方、1カ月・3カ月・6カ月など短期であれば、そう待たずに満期を迎えるため、その都度、より高い金利の預け先を選ぶことができます。
▼メリット2：中途解約で利息が損なわれる心配がない
定期預金の金利が普通預金よりも高く設定されているのは、一定の期間動かさないことを約束するため。その分、途中で解約すると「中途解約利率」が適用され、せっかくの高金利でも利息が大幅に削られてしまうことに……。
しかし、短期の定期預金なら、すぐに満期が来ます。解約のリスクを抑えつつ現金の流動性を保てます。
▼メリット3：短期で満期を迎える定期預金ならではの選べる楽しみがある
ネット銀行では、新規口座開設者向けの特典に加えて、期間限定で高金利キャンペーンを展開することも多く見られます。
例えば、「夏のボーナスシーズン」や「年始の特別企画」「開業記念」「募集総額限定」など、テーマごとにお得な定期預金が登場します。
短期で満期を迎える定期預金であれば、こうしたタイミングを逃さずに、次々と有利な商品に乗り換えることが可能になります。
▼SBJ銀行：はじめての定期預金〈はじめくん〉
「銀行は金利だ！」というキャッチフレーズ通り、常に高い水準を維持しているSBJ銀行の新規特典です。
期間：6カ月
金利：年0.90％
特徴：半年間という期間は、次の預け先をじっくり検討するのにちょうどよい長さです。500万円という預入上限も個人の資産運用には十分な規模でしょう。
参照：銀行は金利だ！はじめての定期預金〈はじめくん〉｜SBJ銀行
▼auじぶん銀行：デビュー応援定期預金
新規に口座を開設した方を対象とした、3カ月という短期間で効率よく運用できる商品です。
期間：3カ月
金利：年1.20％
特徴：1万円から預け入れが可能で、上限も1億円までと幅広く、まとまった資金の移動先としても適しています。
参照：デビュー応援定期預金｜auじぶん銀行
▼イオン銀行：【新規口座開設特典】定期預金
1カ月という超短期ながら、驚くほどの数字を提示しているのがイオン銀行です。
期間：1カ月
金利：年3.00％
特徴：200万円までの上限はありますが、1カ月という短期間で「まずは金利を受け取る体験」をするにはぴったりの商品です。
参照：【新規口座開設特典】定期預金｜キャンペーン｜イオン銀行
なお、各商品には適用条件があります。詳しくは公式Webサイトをご確認ください。
預け入れる期間が1年より短い場合は、その期間分（月割り）で計算されます。
例えば、100万円を年利1％で1年満期であれば利息は約1万円（税引き前）ですが、1カ月・3カ月・6カ月満期の場合は、以下のように変わります。
・1カ月満期の利息：約821円（税引き前）
・3カ月満期の利息：約2465円（税引き前）
・6カ月満期の利息：約5000円（税引き前）
さらに、上記の利息からは、一律で20.315％の税金も差し引かれます。
先にご紹介した「年3.0％」といった金利はインパクトがありますが、1カ月だけの適用であれば、実質的な利息の受取額は「1年分の12分の1」から、さらに税金が引かれた金額になります。
「思っていたより少ない」とがっかりしないためにも、高い金利の数字だけに目を奪われず、「1回の満期で実際にいくら受け取れるのか」を冷静にシミュレーションしておくことが大切です。
もちろん、管理の手間もありますので「動かしたくない資金」は今のままじっくり構えておき、「動かしやすい一部の資金」だけ、フットワークを軽くして使い分けてみてはいかがでしょうか。
1カ月、3カ月、あるいは6カ月――短いサイクルで満期を迎える定期預金を資産の一部に取り入れ、満期のたびに「今の金利はどうなっているかな？」と世の中の水準を確認する。
定期預金だけで資産が劇的に増えるわけではありませんが、こうした「定期的な見直し」を習慣にすることは、今の時代の経済を知るきっかけになるはずです。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)
こうした金利が上昇傾向にある時期は、5年や10年といった長期定期に資金を固定するのではなく、あえて1カ月・3カ月・6カ月など短い期間の定期預金を選び、満期を迎えるたびに、その時点で有利な預け先へ変更してみるのも方法の1つです。
短期で満期を迎える定期預金を狙うことで、金利上昇と家計とをうまく絡み合わせることができます。今回は、短期で満期を迎える定期預金を活用するメリットと、注意点について整理します。
なぜ今、あえて「短期」なのか？ 3つのメリット金利が右肩上がりのこの時期、短期で満期となる定期預金をおすすめする理由としては、次の3つが挙げられます。
▼メリット1：次の金利上昇を逃さない機動力がある
定期預金は、預け入れ時の金利が満期まで固定されるのが一般的です。
例えば5年や10年など長期の定期に預け入れた場合、金利がさらに上がったとしても、満期までの長い間、預け入れ時の金利で固定されてしまいます。
一方、1カ月・3カ月・6カ月など短期であれば、そう待たずに満期を迎えるため、その都度、より高い金利の預け先を選ぶことができます。
▼メリット2：中途解約で利息が損なわれる心配がない
定期預金の金利が普通預金よりも高く設定されているのは、一定の期間動かさないことを約束するため。その分、途中で解約すると「中途解約利率」が適用され、せっかくの高金利でも利息が大幅に削られてしまうことに……。
しかし、短期の定期預金なら、すぐに満期が来ます。解約のリスクを抑えつつ現金の流動性を保てます。
▼メリット3：短期で満期を迎える定期預金ならではの選べる楽しみがある
ネット銀行では、新規口座開設者向けの特典に加えて、期間限定で高金利キャンペーンを展開することも多く見られます。
例えば、「夏のボーナスシーズン」や「年始の特別企画」「開業記念」「募集総額限定」など、テーマごとにお得な定期預金が登場します。
短期で満期を迎える定期預金であれば、こうしたタイミングを逃さずに、次々と有利な商品に乗り換えることが可能になります。
短期で満期を迎える好金利の定期預金があるネット銀行はどこ？短期間だけの定期預金で、まず活用したいのが各行の「新規口座開設特典」です。2026年1月現在、特に注目したい3つの商品をご紹介します（2026年1月7日時点）。
▼SBJ銀行：はじめての定期預金〈はじめくん〉
「銀行は金利だ！」というキャッチフレーズ通り、常に高い水準を維持しているSBJ銀行の新規特典です。
期間：6カ月
金利：年0.90％
特徴：半年間という期間は、次の預け先をじっくり検討するのにちょうどよい長さです。500万円という預入上限も個人の資産運用には十分な規模でしょう。
参照：銀行は金利だ！はじめての定期預金〈はじめくん〉｜SBJ銀行
▼auじぶん銀行：デビュー応援定期預金
新規に口座を開設した方を対象とした、3カ月という短期間で効率よく運用できる商品です。
期間：3カ月
金利：年1.20％
特徴：1万円から預け入れが可能で、上限も1億円までと幅広く、まとまった資金の移動先としても適しています。
参照：デビュー応援定期預金｜auじぶん銀行
▼イオン銀行：【新規口座開設特典】定期預金
1カ月という超短期ながら、驚くほどの数字を提示しているのがイオン銀行です。
期間：1カ月
金利：年3.00％
特徴：200万円までの上限はありますが、1カ月という短期間で「まずは金利を受け取る体験」をするにはぴったりの商品です。
参照：【新規口座開設特典】定期預金｜キャンペーン｜イオン銀行
なお、各商品には適用条件があります。詳しくは公式Webサイトをご確認ください。
短期定期を利用する際の「利息」の注意点短期の好金利定期預金は魅力的ですが、受け取る利息については正しく理解しておく必要があります。というのも、定期預金の案内で示される金利は、全て「年利（1年間預けた場合の利率）」だからです。
預け入れる期間が1年より短い場合は、その期間分（月割り）で計算されます。
例えば、100万円を年利1％で1年満期であれば利息は約1万円（税引き前）ですが、1カ月・3カ月・6カ月満期の場合は、以下のように変わります。
・1カ月満期の利息：約821円（税引き前）
・3カ月満期の利息：約2465円（税引き前）
・6カ月満期の利息：約5000円（税引き前）
さらに、上記の利息からは、一律で20.315％の税金も差し引かれます。
先にご紹介した「年3.0％」といった金利はインパクトがありますが、1カ月だけの適用であれば、実質的な利息の受取額は「1年分の12分の1」から、さらに税金が引かれた金額になります。
「思っていたより少ない」とがっかりしないためにも、高い金利の数字だけに目を奪われず、「1回の満期で実際にいくら受け取れるのか」を冷静にシミュレーションしておくことが大切です。
資産の一部から始める「フットワークの軽い運用」金利が動き始めている今のような時期は、全ての資金を長期で固定してしまうよりも、より高い金利の定期預金を選択肢に入れてみるのも1つの方法です。
もちろん、管理の手間もありますので「動かしたくない資金」は今のままじっくり構えておき、「動かしやすい一部の資金」だけ、フットワークを軽くして使い分けてみてはいかがでしょうか。
1カ月、3カ月、あるいは6カ月――短いサイクルで満期を迎える定期預金を資産の一部に取り入れ、満期のたびに「今の金利はどうなっているかな？」と世の中の水準を確認する。
定期預金だけで資産が劇的に増えるわけではありませんが、こうした「定期的な見直し」を習慣にすることは、今の時代の経済を知るきっかけになるはずです。
文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）
会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。
(文:舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）)