「美容キャラと言えば自分だった」ノンスタ・井上のポストに反響！「はぁ？」「360度回って好きだわ」
お笑いコンビ・NON STYLEの井上裕介さんは1月18日、自身のInstagramを更新。「美容キャラと言えば自分だったような」とポストしました。
【写真】ノンスタ・井上、「美容のバトンは託したぜ」
「美容のバトンは託したぜ」井上さんは「だいぶ昔！！ 美容キャラと言えば自分だったような気がする 昔は気持ち悪いとか、男のくせにとか言われたが、今の時代は違う。今は男もメイクする時代。そんな時代の美容の先頭立ってる男が居た。美容のバトンは託したぜ 増えろ！ 美しい男達よ」とつづり、1枚の写真を投稿。お笑いコンビ・レインボーの池田直人さんが楽屋の鏡の前でメイク中の姿を披露しています。
コメントでは「はぁ？？？」「これは360°回って好きだわ」「1番最初に美容男子を告白して、番組でボロクソに言われてた時代を思い出します笑」「ずっと応援してる苗字同じだし」「おっ、井上は今日も元気だな」「食事中なのでやめてください」「美容のパイオニアとして普通にかっこいいわwww」との声が寄せられています。
「グレたドラえもんかと…」13日の投稿では、「短ラン来て、仕事しております！！」とつづり、ビビッドな水色の短ラン姿の写真を披露している井上さん。両手をポケットに入れ、悪そうなポーズをきめています。コメントでは「ヤンキーの一歩先を歩んでますね」「ドヤりと緊張の空気が巡回しとる」「なんか、ムカツク！W（褒め言葉）」「ドラえもんの擬人化かと思いました失礼しました」「グレたドラえもんかと…」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
