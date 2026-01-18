元中日監督の落合博満氏（72）と、元DeNA監督の中畑清氏（72）が18日放送のTBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。15日に発表された殿堂入りについて語った。

今年、栗山英樹氏が選ばれた「エキスパート部門」の投票権を持つ落合氏。対象者は「監督、コーチを退任後6カ月経過している者、又は21年以上前にプロ野球の現役を引退した者」と定められているが、候補者について「エキスパートの（候補）メンバーは、誰が決めてるのかよく分からない」とぶっちゃけ。

「一度メンバーに入ると結構年数が長い。そして投票率の75％に達すると表彰される。必ず5〜6人ぐらい、候補者を書きなさいって用紙が来ます」と続けた。共演者に、絞られたメンバーの名前を書くのか、誰の名前を書いてもいいのかと聞かれると「もうメンバーが決まってるんです。その中から選ぶ」と、あらかじめ用意された候補者リストの中から選ぶと説明した。

これに中畑氏が「俺入ったことないけどさ…」とつぶやくと、落合氏も「中畑清の名前は載ってないんですよね〜残念ながら」と告白。候補者リストに名前を載せる載せないの基準は何かと聞かれると「これはね、誰が決めてるか分からない」。中畑氏は「これは大きな問題だと思うよ」と指摘し、笑いを誘った。