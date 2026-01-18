俳優の鈴木亮平（42）主演を務めるTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の第1話が18日に放送され、俳優・松山ケンイチ(40)がサプライズ出演。顔を変える(＝リブートする)前の主人公・早瀬陸を演じた。初回からまさかのサプライズが用意され、SNSは騒然としていた。

同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

物語の核心である「顔を変える＝リブート」。その衝撃のビフォー・アフターがついに解禁となった。鈴木亮平演じる儀堂歩にリブートする前の早瀬陸を演じるのは、初回放送で完全サプライズ出演となった松山ケンイチ。物語の序盤から登場する早瀬陸は、善良な小市民から強い決意をもって悪徳刑事・儀堂歩にリブートする。松山が体現した家族への無償の愛を持つ男が、強い決意をもって鈴木演じる悪徳刑事へと変貌を遂げることになる。

大物のサプライズ出演にSNSは驚きの声であふれた。「マジ？松山ケンイチじゃん」「てっきり鈴木亮平が二役すると思ってたらケーキ屋さん時代は松山ケンイチなんや」「キャスト豪華すぎる」「サプライズだね」「マツケンだったのね！！！凄いーーーー！！！」などのコメントが書き込まれていた。