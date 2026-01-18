俺様気質な旦那さんは、一見頼りになる大黒柱のイメージがありますよね。しかし、家族からは煙たがられる存在のようで……？ 今回は、娘に暴言を吐く夫に妻がキレて家を追い出した話をご紹介いたします。

出て行くのは夫のほう

「夫は自分勝手で気分屋な人間のため、私と娘はいつも振り回されていました。私だけならまだしも、娘にもお構いなしで、それに耐えきれず離婚しました。

普段は土日に家族サービスなんてしないくせに、あるときなにを思い立ったのか急に『今からキャンプに行くぞ』と言い始めたことがありました。その日は、娘は友達と遊ぶ約束をしていたので断ると、『そんなの別の日にしろよ』『家族の時間を優先しろ』『できないなら家族じゃない』と言い出したんです。さらに『学費も生活費もお小遣いも渡さない』『この家から出て行ってもらうからな』と言う夫を見て、我慢できなくなり『あんた何様なの!?』『出て行くのはあんたよ！』『一生一人でさみしく暮らしていればいいわ』と言い返してやりました。

娘もあんな父親ならいなくていいと、愛想をつかしていました。夫はゴネてたけど、この家から出て行ってもらうことにしましたよ」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 家族に支えられていることに感謝もせず、自分が一番だと思っていたのでしょう。娘にも愛想を尽かされるなんて、よほど普段から偉そうな言動をしていたことがわかりますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。