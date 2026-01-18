日本とW杯同組のオランダ、ファン・ニステルローイ氏がアシスタントコーチに就任
オランダサッカー協会(KNVB)は16日、ルート・ファン・ニステルローイ氏が2月1日よりオランダ代表のアシスタントコーチに就任することを発表した。
ファン・ニステルローイ氏は現役時代にマンチェスター・ユナイテッドなどで活躍し、オランダ代表では70試合35得点。2006年のドイツワールドカップにも出場した。現役引退後は14年から16年まで代表チームのアシスタントコーチを務め、19年に再就任するとEUROをスタッフ陣の一人として戦った。今回が3回目のアシスタントコーチ就任となる。
2024-25シーズンはエリック・テン・ハフ監督解任後のマンチェスター・ユナイテッドで暫定監督を務め、ルベン・アモリム氏にバトンを繋いだ。その後はレスターを率いたが2部降格で双方合意による契約解除となった。
ファン・ニステルローイ氏はKNVBを通じて「この役割は私にぴったりだと確信している」とコメント。ロナルド・クーマン監督は「選手としても指導者としても貴重な大会の経験を持っている」と信頼し、選手との対話や攻撃陣への指導などに期待を寄せた。
オランダは北中米ワールドカップで日本、チュニジア、欧州プレーオフの勝者と同組。ナイジェル・デ・ヨングKNVBトップダイレクターは「即戦力となる経験豊富な人材」と述べ、大会の成功に向けたスタッフ陣の強化だと説明した。
