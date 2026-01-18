パルマvsジェノア スタメン発表
[1.18 セリエA第21節](エンニオ・タルディーニ)
※20:30開始
<出場メンバー>
[パルマ]
先発
GK 40 エドアルド・コルビ
DF 5 ラウタロ・バレンティ
DF 14 エマヌエーレ・バレーリ
DF 15 エンリコ・デルプラート
DF 39 アレッサンドロ・チルカーティ
MF 8 ナウエル・エステベス
MF 10 アドリアン・ベルナベ
MF 16 マンデラ・ケイタ
FW 9 マテオ・ペレグリーノ
FW 17 ヤコブ・オンドレイカ
FW 21 ガエターノ・オリスターニオ
控え
GK 66 フィリッポ・リナルディ
GK 67 G. Casentini
DF 18 マティアス・ルービク
DF 27 サーシャ・ブリッチギー
DF 37 マリアーノ・トロイロ
MF 22 オリバー・ソレンセン
MF 24 クリスチャン・オルドニェス
MF 25 ベンジャミン・クレマスキ
FW 7 アドリアン・ベネディチャク
FW 30 ミラン・ジュリッチ
FW 32 パトリック・クトローネ
監督
Carlos Cuesta García
[ジェノア]
先発
GK 1 ニコラ・レアリ
DF 5 レオ・エスティゴーア
DF 22 ヨハン・バスケス
DF 27 アレッサンドロ・マルカンダッリ
MF 3 アーロン・マルティン
MF 17 ルスラン・マリノフスキー
MF 20 ステファーノ・サベッリ
MF 32 モルテン・フレンドルップ
MF 77 ミカエル・エギル・エラートソン
FW 9 ビティーニャ
FW 29 ロレンツォ・コロンボ
控え
GK 35 アーネスタス・リシオノク
GK 39 ダニエレ・ソンマリヴァ
DF 34 セバスティアン・オトア
MF 2 モアテン・トルスビー
MF 14 ジャン・オナナ
MF 30 H. Cuenca
MF 73 パトリツィオ・マジーニ
FW 10 ジュニオール・メシアス
FW 21 ジェフ・エカトール
FW 40 S. Fini
FW 70 マックスウェル・コルネ
FW 76 ロレンツォ・ベンチェリーノ
FW 86 J. Nuredini
監督
ダニエレ・デ・ロッシ
