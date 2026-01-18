ポルカドットスティングレイが、5月より全国7都市のライブハウスを回るワンマンツアーを開催する。

ツアータイトルは「#立入禁止 ツアー」。

バンドは本日18日の福岡振替公演をもって、昨年10月からバンド史上最多の公演数となる全国ツアーを完遂したばかりだが、今回のライブハウスツアーでは全員と目があう距離で、“ポルカのライブ”の楽しさをより凝縮させたライブセットを計画中だ

。

各公演とも、本日21:00よりポルカドットスティングレイ公式FC「半泣き黒猫団＋」にてFC先行受付がスタートする。

■＜ポルカドットスティングレイ #立入禁止 ツアー＞ ＜ポルフェス113 #立入禁止 ワンマン 横浜公演＞

2026/5/10 (日) 新横浜NEW SIDE BEACH!!（神奈川県）

Open 16:30 / Start 17:00

Info. / HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 / www.red-hot.ne.jp ＜ポルフェス114 #立入禁止 ワンマン 仙台公演＞

2026/5/16（土）仙台Darwin（宮城県）

Open 16:30 / Start 17:00

Info./ G.I.P 0570-01-9999 / https://www.gip-web.co.jp/t/info (お問い合わせフォーム) ＜ポルフェス115 #立入禁止 ワンマン 福岡公演＞

2026/5/23（土）福岡BEAT STATION（福岡県）

Open 16:30 / Start 17:00

Info./ キョードー西日本 0570-09-2424 / www.kyodo-west.co.jp ＜ポルフェス116 #立入禁止 ワンマン 名古屋公演＞

2026/5/29（金）名古屋THE BOTTOM LINE（愛知県）

Open 18:30 / Start 19:00

Info./ ジェイルハウス 052-936-6041 / www.jailhouse.jp ＜ポルフェス117 #立入禁止 ワンマン 大阪公演＞

2026/5/31（日）UMEDA CLUB QUATTRO（大阪府）

Open 16:00 / Start 17:00

Info./ GREENS 06-6882-1224 / www.greens-corp.co.jp ＜ポルフェス118 #立入禁止 ワンマン 札幌公演＞

2026/6/5（金）札幌cube garden（北海道）

Open 18:30 / Start 19:00

Info./ マウントアライブ 050-3504-8700 / www.mountalive.com ＜ポルフェス119 #立入禁止 ワンマン 東京公演＞

2026/6/19（金）SHIBUYA CLUB QUATTRO（東京都）

Open 18:00 / Start 19:00

Info./ HOT STUFF PROMOTION 050-5211-6077 / www.red-hot.ne.jp ■チケット情報

FC先行：1/18(日) 21:00〜1/25(日)23:59

オフィシャル最速先行：1/31(土) 12:00〜2/11(火祝)23:59 ●ポルカドットスティングレイ公式FC 「半泣き黒猫団＋」

https://fanicon.net/icons/polkadotstingray/

