TBS若林有子アナ、“憧れ”小川彩佳への愛が爆発「憧れの気持ちが出すぎて…」
TBSの若林有子アナ（29歳）が、1月17日に公開された、「サンデー・ジャポン」公式YouTubeの動画で、憧れのフリーアナウンサー・小川彩佳（40歳）から賞賛され、小川への愛を熱弁した。
「NEWS23」に出演している小川彩佳が番組のゲストとして登場した後、アフタートークが行われ、インターンの時から小川に憧れているという若林有子アナが「ずっと、すごく憧れなんですってスタッフに熱弁しておりまして。髪型もちょっと寄せちゃいましたね。憧れの気持ちが出すぎて」と話す。
さらに若林アナは小川について「インターンシップでお会いして、学生に話してくれてる姿が『報道ステーション』では真面目な印象があったのに、すごくチャーミングでフラットなんですけれど、話す言葉がすごく知性があって、こんな素敵な大人がいるんだ！と思って、（憧れた結果が）こうなってます」と愛情を語る。
小川も若林アナについて、新人の頃に立川志らくの番組をやっている頃から「その時から若林さん素敵だなって思ってましたから。頭の回転がすごく早くて、パーンって言葉が出てくるじゃないですか。もう素晴らしいなと思って。いつも勉強させてもらってます」とコメント。若林アナは嬉しそうに「とんでもないです！でも、このYouTubeずっと見ることにします！」と語った。
