【40・50代ヘア】短くても長くてもハマる！？「プチウルフ」が大当たりかもーー！！

ウルフカットほど個性は強くないのに、いつものボブやミディアムより少し新鮮。そんな「プチウルフ」に、挑戦してみませんか。短めボブのレングスから、肩ラインより長いミディアムレングスまで、短くても長くてもオシャレにきまります。今回は、「『切りっぱなし + レイヤー』のプチウルフを考案」という、@kitadani_koujiroさんのInstagram投稿から、40・50代におすすめしたいプチウルフをご紹介します。

大人可愛い短めプチウルフ

ショートボブのような爽やかさがありつつも、ボブのレングスを残したプチウルフ。ベースの髪が首に沿ってくびれて、首を細く長く見せてくれそうです。顔まわりを囲む曲線や後頭部のボリューム感で、フェミニンなムードもプラス。軽快で大人可愛い雰囲気です。

明るめカラーで軽やかに

結べる長さが欲しい人は、長めでもプチウルフでオシャレ見えを叶えられそう。髪色は明るめに仕上げると、カットの軽やかさを際立たせてくれそうです。切りっぱなしのベースの髪は外ハネにして、こなれ感を出すところがポイント。髪を伸ばしている途中の、印象チェンジにも良さそうです。

段差でメリハリをつけた長めのプチウルフ

@kitadani_koujiroさんが、「オリーブグレージュとクビレで多毛の方も軽やかに」と紹介しているこちら。髪のボリュームに悩む人も、プチウルフでまとまりやすくなりそうです。長さがあると女性らしさも増して見え、ヘアアレンジも楽しめそう。トップとベースの段差でメリハリを引き出すと、シャレ感アップを狙えるはず。

輪郭のお悩みも解消できるかも

段差は控えめに、ナチュラルな雰囲気に仕上げたプチウルフも◎ @kitadani_koujiroさんは、「丸顔の方もスッキリと」とコメントを添えており、輪郭のお悩みもカバーできそうです。ポイントは、顎先でボリュームを落としたシルエット。さらに顔まわりにもレイヤーカットを入れることで、髪がフレームのような役割を果たしてくれるはず。さまざまな仕上がりを選べるプチウルフを、ぜひ次のヘアスタイルチェンジの候補に入れてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kitadani_koujiro様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里