『豊臣兄弟！』、寧々役・浜辺美波＆直役・白石聖よりコメント到着「完成を楽しみにしているシーンが今後もたくさん」
仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、仲野演じる小一郎（のちの豊臣秀長）の“初恋のひと”・直（なお）役の白石聖と、豊臣秀吉の正妻・寧々（ねね）役の浜辺美波からコメントが到着した。
【写真】白石聖は本作オリジナルキャラクター・直を演じる
大河ドラマ第65作となる本作の主人公は、天下人・豊臣秀吉の弟・豊臣秀長。「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の視点で戦国時代をダイナミックに描く。
白石聖が演じる直は、小一郎と藤吉郎の故郷である尾張中村の土豪の娘で、小一郎と同い年の幼なじみ。男勝りな性格だが、小一郎のことをひそかに慕っている。乱世にほんろうされる悲劇のヒロインだ。
白石は役どころについて、「直は男勝りな性格なので、表情や会話のテンポ感などで彼女の強さを表現できたらいいなと思いながら演じています。第1回で野盗に襲われたとき、直は思いっきり野盗にビンタをします（笑）。危機的な状況のなかでも『いやなものはいや』という意思を行動で表せる、直の強さが特に出たシーンでした。そんな彼女のたくましさはうらやましくもあります。浜辺美波さん演じる寧々とも通ずる部分だと思いますが、寧々さんの方が、直より素直ですかね。直はどうしても強がってしまうところがあるので（笑）」と分析。
さらに「直は『豊臣兄弟！』オリジナルのキャラクターですが、あの時代には直のように、大切な人の帰りをただ待つことしかできない、そんな女性がたくさんいたんじゃないでしょうか。小一郎（仲野太賀）のそばにも、きっと直のような人がいたと想像しています。兄弟の物語ですが、直の視点でも楽しんで見てもらえたらうれしいです」と話した。
仲野演じる小一郎については「小一郎は平和主義で、争いが起きても両者納得する解決策を編み出すことができるのは、すてきですね。この人と一緒にいたら平和な世の中が本当に訪れるのでは、と希望を感じさせてくれます。生まれ故郷を出て、小一郎についていくことは、直の人生にとって大きな賭け。脚本を読んだとき、なぜ直はその賭けに出られたのか、考えました。でも実際にお芝居をしてみたら、太賀さん演じる小一郎のはつらつとした笑顔が本当に魅力的で。その笑顔を見ているだけで、小一郎のことを信頼できたし、ついていきたいと感じられました。直も小一郎にそんな思いを抱いているのかなと思います。池松（壮亮）さん演じる藤吉郎も人たらしで魅力的ですが、どちらが好きかといわれたら、私も小一郎派です（笑）」と明かした。
本作の魅力については、「それぞれのキャラクターが魅力的で、おもしろいです。ユーモアのある脚本で、特に小気味いいセリフの展開が好きです。私はそれほど歴史に詳しくないのですが、そんな方にもきっと楽しんで見ていただけるドラマだと思います。また、太賀さんや池松さんと一緒に演じていると、想像以上の熱量に引っ張っていただいている感覚があります。作品とまっすぐ向き合われている姿勢はすごく尊敬しますし、お2人のすてきな関係性は現場にも良い影響を与えていると思います。完成を楽しみにしているシーンが今後もたくさんあります」とアピールした。
浜辺美波が演じる寧々は、秀吉が関白に就任したのちは北政所（きたのまんどころ）と称される。負けず嫌いの性格で、夫の秀吉とともに出世街道を駆け抜け、庶民の娘から“戦国のファーストレディー”へと昇りつめる。
役どころについて浜辺は「これまで多くの方が寧々を演じられてきましたが、『豊臣兄弟！』の寧々を自分なりに演じることを心がけています。今作の寧々はとても気が強い女性。負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識しているところです。ただ、その強さの中には幼さもあって。ふだんはつんつんとしていることが多い寧々が、たまにデレるところは、かわいげがあるなと思います（笑）」と述べた。
また「寧々をとりまく周囲の変化も楽しみです。セットや衣装もだんだん豪華になっていくでしょうし、今後夫となる藤吉郎（のちの豊臣秀吉／池松壮亮）が天下統一への道を突き進む中で、彼にいろいろ振り回されることも多いと思います。その中で寧々がどんな感情になっていくのかはまだまだ未知なので、私自身とても楽しみです」と期待する。
藤吉郎については「そばで演じていて、藤吉郎には無限の可能性を感じます。なんでも果敢に取り組む姿にワクワクしますし、何かを成し遂げるのではないかと人に期待を抱かせるパワーがあります。聡明で行動力もある寧々ですが、彼女より藤吉郎の方が何枚もうわてなんだなと感じます。また、演じる池松さんもとても明るくて。お芝居で少し失敗をしても、嫌な流れを引きずらずに断ち切ってくれるので、すごく助けられています」と語った。
主演の仲野太賀については「太賀さんはいろんな方とコミュニケーションをとって、現場の士気を常に上げてくださいます。長丁場の撮影ですが、集中力を切らさず真しん摯しに役と向き合っていらっしゃって。そんなすばらしい方が主演の作品に携わることができてうれしいです。策略家である小一郎は、頭も使うし、戦のシーンでは体力も使う大変な役どころですが、いつも笑顔で現場にいる姿を見ると、私もちゃきっとしないとなと思います」と気を引き締める。
本作については「まず脚本がとても読みやすいんです。小一郎、藤吉郎の会話のテンポが楽しくて、読んでいる段階でワクワクしました。歴史が苦手な方にも『豊臣兄弟！』はハマる作品だと思います。あとはやっぱり『家族愛』です。寧々が寂しい思いを抱えているときにも、彼女のそばには家族がいて。現代よりも支え合って生きている感覚があります。『家族っていいな』と思える作品にもなっています」とその魅力を語った。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、NHK総合にて毎週日曜20時ほか放送。
