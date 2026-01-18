SPYAIRの新曲「Kill the Noise」のミュージックビデオが公開となった。

「Kill the Noise」は、1月より放送中のTVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』の主題歌。2月11日にはCDリリースされることが決定しており、初回仕様はアニメ“勇者刑に処す”描き下ろし三方背スリーブケースが付属される。

“勇者刑に処す”は ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』が原作の懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジー。数々の賞を受賞した電撃の新文芸の大人気小説の初TVアニメ化となった。

主題歌「Kill the Noise」は、懲罰勇者たちの感情やその機微をヘヴィかつシリアスなムードでアプローチした、まさに“勇者刑に処す”の世界観を表現。緊張感あふれる展開の中にも、聴く人の背中を押すSPYAIRらしいメッセージが込められている楽曲となっている。「Kill the Noise」が“懲罰勇者たちの、絶望に抗う苛烈な戦い”を、よりドラマチックに彩る。

SPYAIRは1月に仙台・東京で行なわれる＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞振替公演を経て、2月より「Kill the Noise」を携えたワンマンツアー＜SPYAIR TOUR 2026＞を開催する。

■「Kill the Noise」

配信 https://SPYAIR.lnk.to/IbfG7f CD：2月11日(水)リリース

品番：AICL 4853／価格：2,000円(税込)

初回仕様：アニメ描き下ろし三方背スリーブケース付き ▲アニメ描き下ろし三方背スリーブケース ＜収録曲＞ Kill the NoiseBuddy - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Chase the Shine - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Kill the Noise (Anime Size)Kill the Noise (Instrumental) Kill the NoiseBuddy - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Chase the Shine - Live at Kawaguchiko Stellar Theater 2025.9.28Kill the Noise (Anime Size)Kill the Noise (Instrumental) ▼CDご予約はこちら

https://spyair.lnk.to/32fc58

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。 ＜店舗特典＞

対象となるCDショップ・オンラインサイトにてお買い上げ頂いた方に、先着で下記の特典を差し上げます。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたします。

・Amazon：メガジャケ

・楽天ブックス：ポストカード

・セブンネット：キーホルダー

・アニメイト：ましかくブロマイド

・SPYAIR応援店：ステッカー ▼応援店対象店舗はコチラ

https://www.spyair.net/shoplist/260211/

◾️TVアニメ『勇者刑に処す』

2026年1月3日より全国28局にて放送中 ©2024 ロケット商会/KADOKAWA/勇者刑に処す製作委員会 TVアニメ『勇者刑に処す』公式サイト https://yushakei-pj.com/

『勇者刑に処す』作品公式X https://x.com/yushakei_PJ

『勇者刑に処す』作品公式TikTok https://www.tiktok.com/@yushakei_pj

■＜SPYAIR TOUR 2025 - BUDDY -＞振替公演 2026年1月20日東京・Zepp Haneda (TOKYO)

※2025年6月の振替公演 チケットはこちら

https://spyair.lnk.to/TOUR2025_BUDDY

◾️＜SPYAIR TOUR 2026＞ ◆Live House Series 2026年

2月14日（土）Yokohama Bay Hall

2月21日（土）岡山CRAZYMAMA KINGDOM

2月22日 (日) 広島CLUB QUATTRO

2月28日（土）金沢Eight Hall

3月1日（日）新潟LOTS

3月7日（土）松山WstudioRED

3月8日（日）高松MONSTER チケット一般発売中：https://spyair.lnk.to/SPYAIR_TOUR2026 ◆HALL Series 2026年

3月20日（金・祝）千葉・松戸森のホール21

3月29日（日）大阪・オリックス劇場

4月5日（日）福岡・福岡市民ホール 大ホール

4月12日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

4月29日（水・祝）北海道・札幌教育文化会館

5月14日（木）東京・LINE CUBE SHIBUYA ▼オフィシャル2先行予約受付中

https://l-tike.com/st1/spyair2026hall-official/