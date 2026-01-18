来月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に臨む日本選手団の結団式と壮行会が18日、千葉県船橋市のららアリーナ東京ベイで行われた。男子シングルと団体で、ともに銀メダルを獲得した22年北京五輪から2大会連続の代表入りを果たした鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は「身が引き締まる、いよいよ始まるんだなという思い。凄く背中を押してもらえたので、いいパフォーマンスにつなげたい」と抱負を述べた。

4年前は男子シングル代表3人で最年少だったが、2度目の今回は実績、経験値を武器に佐藤駿、三浦佳生の2人を引っ張る立場に。近年は日本男子のエースと呼ばれることも多くなったが、「実際に言われる立場になって不安になる部分もあった。けれども自分にしかできない後輩との接し方、背中の見せ方で、同じ目線でやっていくのが一番いいかなと思う」と、自然体であることを明かした。

五輪本番ではフリーに4回転フリップを組み込むことを、あらためて明言。「慈雲自身の持てる技術の全てを出し切って、最高のパフォーマンスを目指している。4回転フリップに関しても、強い気持ちで入れたいと思う。とにかく悔いのないパフォーマンスをできたら」と話した。