「ＡＪＣＣ・Ｇ２」（２５日、中山）

未完の大器ドゥラドーレスが、伝統のＧ２にスタンバイ。脚部不安による約１年３カ月の長期離脱を経て、復帰２戦目の小倉日経賞でオープン初Ｖを飾ると、その後は重賞で３戦連続２着。特に前走のオールカマーはＧ１・３勝馬の妹レガレイラに食い下がり、地力強化を印象付けた。相手関係は大幅に緩和。重賞初Ｖの好機が巡ってきた。

４歳シーズン初戦に臨むショウヘイ。１週前追い切りは栗東ＣＷの併せ馬で６Ｆ８０秒０−１１秒４を計時。直線では力強い脚取りで駆け抜けて併入。仕上がりは良好だ。昨年のダービーではクロワデュノール、マスカレードボールに続く３着。その後の２頭の活躍を見れば、ポテンシャルはＧ１級。進化した姿で始動戦をものにする。

昨年２着の雪辱に燃えるマテンロウレオ。１週前追い切りは栗東ＣＷで６Ｆ８５秒５−１１秒１をマーク。重賞を好走した反動もなく、引き続き好気配。２２年きさらぎ賞Ｖ後はリステッド１勝のみだが、重賞で２着３回、３着２回。そのなかにはドウデュースとの好戦実績もある。７歳となったが、馬体は若々しく衰えは感じない。

昨年の牡馬３冠を皆勤したジョバンニが復帰戦を迎える。１週前追い切りは、栗東ＣＷで８０秒２−１１秒４を記録。菊花賞８着以来だが、太め感なく仕上がっており、順調そのもの。今年こそＧ１奪取へ。そのためにも重賞初Ｖを飾り、賞金を積み上げておきたい。

近３戦、４、４、３着と重賞タイトルを視界にとらえたディマイザキッド。派手さはないが、どんな展開でも伸びてくる末脚がセールスポイント。タフな馬場も歓迎で、今の中山はフィットするはずだ。