【今週の注目アイテム5選】モンベルの防寒パンツに午年テーマのニューバランス。通販好きに便利なアイテムもありますよ

1. 真冬の冷えを一気に解消するモンベルの最新ダウンパンツ

真冬は下半身の冷え対策が重要ですが、そこで活躍するのがモンベルの防寒パンツです。2025年秋冬向けに登場した「スーパードライテック ダウンパンツ Men's」と「スーパードライテック サーマラップ パンツ」は、いずれも防水透湿性素材を採用し、雨雪や風を防ぎながら蒸れにくい快適さを実現しています。

ダウンパンツは800フィルパワーの高品質ダウンを使用し、軽量で高い保温性が特徴で、動きの少ないキャンプや釣りに最適です。一方、サーマラップ パンツは化繊綿エクセロフトを使用し、濡れに強く速乾性が高いため、冬のアクティビティや普段使いにも向いています。

>> モンベルの中わた入り防水パンツで冬の冷え冷え下半身対策を

2. 午年を大人仕様に昇華した「YEAR OF THE HOUSE 2026」

2026年となり、スニーカーはブームを越えて日常の定番となりました。1990年代にはエアマックス95などのハイテクスニーカーが注目を集めていましたが、ヴァンズは当時から音楽や映画などと結びついた存在で、ヴァンズを履いている人は「流行だから履く」のではなく「カルチャーを選ぶ」感覚が強かったといえます。

近年は新ラインや有力ショップとのコラボも増え、再び注目度が上昇中です。2026年もBILLY’S別注「YEAR OF THE HOUSE」コレクションが登場し、午年をモチーフにした大人向けの洗練されたデザインを展開。ローファー型シューズは異素材レザーを組み合わせ、遊び心あるディテールも魅力です。MA-1風ベストもリバーシブル仕様で、実用性とおしゃれを両立しています。

>> クラシカルでシブい。大人が履きたくなるVANSってこういうことだと思う

3. 剥がさない・破らない、伝票処理を変える「ラベケシ」

ネット通販を頻繁に利用する人にとって悩みになりがちなのが、段ボールに貼られた伝票ラベルの処理です。住所や名前などの個人情報が書かれたラベルは剥がしにくく、剥がしても処理が中途半端になりがちです。

そんな問題を解決してくれるのが、シヤチハタの「ラベケシ」。文字をなぞるだけで、伝票ラベルやレシートなど感熱紙に印字された文字を無色化し、個人情報を簡単に消せます。これは感熱紙の発色の仕組みを利用し、インキが文字の結合を切断するためです。剥がしたり破いたりする手間がなく、その場で処理できる手軽さが魅力です。

>> 宅配便の伝票ラベルどうしてる？なぞると印字が消えるペン「ラベケシ」で個人情報を守れるぞ



4. デザインと機能を両立した、旧正月限定モデル

新年を迎え、気分転換にスニーカーを新調するのにぴったりなのが、2026年の午年に合わせて登場したニューバランスの「Lunar New Year 2010」です。旧正月をテーマにした限定モデルで、馬を象徴とする前向きなストーリー性と、日常使いできる実用性を両立しています。

「2010」は、1993年に登場したABZORBを主役に据え、2000年代ランニングシューズのデザインを現代的に再解釈したモデル。かかとと前足部に搭載されたABZORB SBSが高い衝撃吸収性と反発力を発揮し、長時間でも快適な履き心地を実現します。ダイヤ柄ニットメッシュに異素材を重ねたアッパーや、大胆なミッドソール構造、細部のデザインまで完成度の高い一足で、新年のスタートに選びたくなるスニーカーです。

>> 新しい年の足元に選びたい。ニューバランスの午年モチーフが光る縁起のいい「2010」

5. US配列が苦手でも使える、現実的な分割キーボード

分割キーボードは疲れにくさで人気がある一方、US配列が主流で慣れが必要な点や、左右をつなぐケーブルでデスクが散らかりやすい点が導入の壁でした。そうした課題を解消したのが、左右分割・完全ワイヤレス・JIS配列を採用した「Waffree」です。

アルミ削り出し筐体で約2kgと重さはありますが、その分据え置きでの安定感に優れています。ガスケットマウント構造による穏やかな打鍵感や、真鍮・FR4から選べるスイッチプレートなど、長時間使用を想定した設計も特徴です。最大約320時間のバッテリー、最大5台接続可能なBluetooth対応、キー配置を本体保存できる高いカスタマイズ性も魅力です。

>> JIS配列で慣れやすく、完全ワイヤレスでデスク上もすっきり。スマートな分割キーボードが気になる

