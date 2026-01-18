横顔が美しいと思う「40代女性俳優」ランキング！ 2位「綾瀬はるか」を抑えた1位は？
滑らかなラインと共に、気品や芯の強さを感じさせる横顔は記憶に残るもの。角度によって表情が変化するその美しさに目を奪われます。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「パーツ別×40代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「横顔が美しいと思う40代女性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、綾瀬はるかさんです。シャープな輪郭で横顔美人と称される綾瀬さん。年末恒例の紅白歌合戦の司会を6年ぶりに務め話題となりました。
抜群の好感度から、俳優のほかにも多数のCMに出演。『ユニクロ』では「LifeWear」のスペシャルアンバサダーを務め、シルエットの映えるデニム姿などを披露しています。
回答者からは「鼻筋が通っていて美人だから」（50代女性／愛知県）、「額から鼻先、唇から顎までのラインが綺麗で美しいです」（50代女性／広島県）、「表情や雰囲気のある、見とれてしまう横顔だと思います」（50代女性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、柴咲コウさんです。俳優や歌手のほか、アパレルなどを展開する会社の設立など、実業家としても活躍しています。近年では映画『Dr.コトー診療所』（2022年）や『兄を持ち運べるサイズに』（2025年）などの話題作に出演。
また、『スキャンダルイブ』（ABEMAオリジナル、2025年11月配信）では約5年ぶりの主演を務め、芸能事務所社長役を熱演しました。
回答コメントでは「横顔美人ってこの人のためにある言葉だと思います」（30代女性／大阪府）、「鼻が高くて凛々しい顔が好き」（40代女性／神奈川県）、「クール系で美しいと思うから」（10代女性／埼玉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
