¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤ªÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¹°Ãæ°½¹á¡¢¡ÈÇ°´ê¤Î¡ÉÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹°Ãæ°½¹á¤µ¤ó¤Ï1·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÇ°´ê¤Î¡ÉÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹°Ãæ°½¹á¡¢¡ÈÇ°´ê¤Î¡ÉÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¡×¡Ö¥Û¥ó¥â¥Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤ªÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤³¤ÎËÜ¤ò»Ù¤¨¤Ë½Ð»º´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹°Ãæ°½¹á¡¢¡ÈÇ°´ê¤Î¡ÉÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤ªÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¹°Ãæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¤ªÅÏ¤·²ñ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ ÆüËÜ³ÆÃÏ¤«¤é³§¤µ¤ó¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ª ¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤Ë¸µµ¤¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿ Ç°´ê¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬°ì½Ö¤Ç¡Ä¡ª¡×¤È¡¢4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¼«¿È¤ÎÃø½ñÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¡¢Çò¤¤¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤ËÃ¸¤¤¥¤¥¨¥í¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¤¤¤¦ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¡¢±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¥¿±¡¦½Ð»ºÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤È¯Çä¡ª2022Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢2023Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¹°Ãæ¤µ¤ó¡£¼«¿È¤ÎÇ¥¿±¡¦½Ð»ºÂÎ¸³¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤¬1·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¤â¡Ö¿ÍÀ¸»Ë¾åºÇÂç¤Î»îÎý¤À¤Ã¤¿»ºµÙ¡¿°éµÙÃæ¤Î½ÐÍè»ö¡¢µ¤¤Å¤¤ä»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò2Ç¯¤Û¤É¤«¤±¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹°Ãæ¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)