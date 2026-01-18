「娘が成人してから10年ほどたつわけですけれども、その間、いろいろな依頼をされることも多くなってきています。娘の様子や、話を聞いていると、その一つひとつを非常に大事にしながら、一生懸命取り組んでいるということがよくわかり、喜ばしく思っています」

秋篠宮さまは昨年11月30日で60歳、還暦の誕生日を迎えた。これに先立って東京・元赤坂の赤坂東邸で記者会見が行われ、次女である佳子さまの昨年一年の活躍を、冒頭のように高く評価した。

同じ会見で、昨年9月、成年皇族となった皇位継承順位第2位の長男、悠仁さまへの期待を尋ねられた秋篠宮さまは、「一つひとつを大切に思いながら、丁寧に取り組んでほしいと思っています」と述べているが、このように「一つひとつを非常に大事にしながら、一生懸命取り組む」という姿勢は、皇族が公的な活動と向き合ううえでの一つの理想として、秋篠宮さまの中で位置づけられているようだ。

佳子さまはそれをすでに実行しているのだと、父親は喜び、息子に対して、「姉の仕事のやり方を見習ってほしい」「姉を手本とせよ」と励ましているように思える。

「日本とブラジルの人々がさらに交流をすすめ、これからも大切な友人、アミーゴとして、寄り添い合う未来を思い描いております」

昨年の当連載で紹介したが、日本とブラジルとの外交関係樹立130周年の節目にあたり、佳子さまは昨年6月4日から17日までブラジルを公式訪問した。最大の都市サンパウロや首都ブラジリア、リオデジャネイロなど8都市をめぐり、日系人やブラジルの人たちと交流を深め、行く先々で大歓迎された。

佳子さまは、ブラジリアで連邦議会主催の外交関係樹立130周年の記念式典に出席した後、外務省で行われた記念の昼食会で、前述したように挨拶している。和服姿の佳子さまは、秋篠宮邸のある赤坂御用地でブラジルの国花、イペーが育ち、毎年、花を咲かせていることを紹介しながら、

「日本とブラジルの友好関係も、さまざまな分野で花を咲かせており、新しいつぼみもふくらみつつあるように思います。関係する方々のご努力が実り、たくさんのつぼみが美しく花咲くことを願っております」

とも述べ、ブラジルの人たちの心をつかんだ。

「本大会に参加される皆様には、日頃の練習の成果を存分に発揮され、素晴らしいパフォーマンスを披露してくださることを期待しております。（略）本大会が、きこえない・きこえにくい人ときこえる人が互いの違いを認め、尊重し合い、そして誰もが個性を生かし、力を発揮できるインクルーシブ社会の実現に寄与することを祈念し、開会式に寄せる言葉といたします」

4年に1度開かれる聴覚障害者の国際スポーツ大会「東京2025デフリンピック」は昨年11月15日、東京都渋谷区の東京体育館で開会式が行われた。日本では初めての開催となったこの大会の開会式に、全日本ろうあ連盟非常勤嘱託職員の佳子さま、それに、秋篠宮ご夫妻と長男の悠仁さまのご一家4人全員が出席した。秋篠宮さまが冒頭の挨拶をし、最後に「ありがとう」を意味する国際手話で感謝を伝えた。

また、佳子さまは「東京2025デフリンピック」の閉会式にも出席した。新型コロナウイルスに感染し、療養していた佳子さまは、この日、鮮やかなブルーのワンピースにマスク姿で選手たちを激励した。

戦後80年の大きな節目である昨年8月、佳子さまは、母親の紀子さまと共に広島県を私的に訪問し、「原爆の子の像」のモデルとなった佐々木禎子さんの生涯を描いたミュージカルを鑑賞している。アメリカ・ハワイ州の子どもたちによるミュージカルで、1945年8月6日の広島への原爆投下により2歳で被爆し、10年後に白血病で亡くなった禎子さんが、平和への祈りなどを込めて病床で鶴を折り続けた姿や友人たちとの絆を描いたものだ。

翌日は雨が降る中、二人は広島市の平和記念公園にある原爆死没者慰霊碑に供花し、拝礼した。その後、平和記念公園にある「原爆の子の像」を見学し、同じ市内にある広島原爆養護ホーム「舟入むつみ園」を訪問、佳子さまと紀子さまは入所者たちと懇談を行った。

親子は、昨年10月には香川県を訪れた。高松市の大島にある国立ハンセン病療養所「大島青松園」の納骨堂で白い花束を供え、慰霊碑に深々と拝礼した。続いて、入所者と懇談した二人は、しゃがみ込むようにして一人ひとりに歩み寄り、「お身体を大事になさってください」などと、優しく声をかけていた。佳子さまが香川県を訪れるのは初めてだった。

高松港から約8キロの瀬戸内海に浮かぶ大島は、全国に13ある国立ハンセン病療養所の一つで、島全体が療養所となっている。報道によると、昨年10月1日時点の入所者は29人で、平均年齢は87・8歳と高齢化が進んでいる。上皇ご夫妻は全国のハンセン病療養所に足を運んだが唯一、同園には訪問できなかったという。佳子さまは、祖父母である上皇ご夫妻の思いを受け継いだ形で「大島青松園」を訪れている。

以上のように、昨年1年間の佳子さまの主な活躍を振り返ってみたが、どの仕事もとても大事にしながら、佳子さまが一生懸命取り組んでいることがよく理解できる。



《次女の佳子は、この一年も国内外でさまざまな公的な仕事をしてきました。そのひとつひとつに心をこめて携わり、頑張っている姿を頼もしく思っております。そして経験を重ねる中で、彼女らしいものの見方を育み、新たな視点を持ちながら自分の考えをしっかりと持って取り組んでいる様子、いろいろなことを考え、どのような仕事にも丁寧に臨んでいる姿を見て、刺激を受けたり学んだりしています》

2024年9月、誕生日にあたり宮内記者会から、佳子さまの公的な活動などについて感想を求められた紀子さまは、このような文書を綴り、やはり娘を高く評価している。

年も明けたばかりではあるが、昨年のような、佳子さまと紀子さま、二人での地方訪問は増えるのであろうか。そして国際親善の場での佳子さまの活躍を、今年も期待していいのだろうか。

昨年11月の誕生日を前にした記者会見で、「殿下はこういう時代にあって皇室の活動はどのようなことを心がけていくべきだとお考えでしょうか」などと、記者から質問された秋篠宮さまは、次のように答えた。

「やはり皇室の活動として大事なのは、対話だと思うんですね。（略）国際関係について言うと、皇室というのは外交はできないわけですね。外交をすることはできませんけれども、親善はできるんですね。そうすると、やはり、その中で少しでも相互理解が深まるようになることが大事ではないかと思います」

国際親善の舞台だけではない。国内でも佳子さまは、行く先々で国民と語り合い、ふれ合いながら相互理解を深めている。今年もまた、多くの人たちと絆を深める、佳子さまの友好親善の旅は続いていく。

＜文／江森敬治＞

えもり・けいじ 1956年生まれ。1980年、毎日新聞社に入社。社会部宮内庁担当記者、編集委員などを経て退社後、現在はジャーナリスト。著書に2025年4月刊行の『悠仁さま』（講談社）や『秋篠宮』（小学館）など