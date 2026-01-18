田中みな実“8年ぶりのモスバーガー”に感動、松岡茉優「みな実ちゃん、自分がどれだけ…」
フリーアナウンサーで女優の田中みな実（39歳）が、1月17日に放送された「田中みな実 あったかタイム」（TBSラジオ）に出演。久しぶりに食べたモスバーガーの海老カツバーガーに感動したと話し、松岡茉優から「自分がどれだけピーチ姫かっていうのを1回考えた方がいいよ」と指摘された。
先週に引き続き、連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」（2024年／フジテレビ系）で共演した松岡茉優が、番組のゲストとして登場。田中が8年も食べていないのに、夏ぐらいからモスバーガーを食べに行きたい欲に駆られていたと話し、先日、満を持して海老カツバーガーを食べに行ったと話す。
田中は店選びから注文に至るまでしっかり話をした後、海老カツバーガーが「できたての、ふわふわの！熱々の！本当に最高な状態で出てきて」「食べたら、バンズがこんなに美味しかったっけ！というくらいふわふわで、ちょっとほんのり甘くって、キャベツも千切りが本当に丁寧にシャキシャキして空気がふわっと入ったキャベツで、海老カツもさくっとしていて、海老がぎゅうぎゅうに入って、タルタルソースが少なめ！これに感動したの！！」と感想を熱っぽく語る。
松岡は「私たち普段から行く身からすると、こんなに彩り豊かに解説できるんだ、ってすごい勉強になる。みな実ちゃん、自分がどれだけピーチ姫かっていうのを1回考えた方がいいよ」と語った。
