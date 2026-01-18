いつものコーデがワンランクアップする♡ インフルエンサー愛用の【おしゃれ小物】をご紹介
イマドキ女子たちお気に入りのファッションアイテムを大公開♡ 今回は、Ray♥InfluencerのNana Nakabayashiさんと加納美月さん愛用の「おしゃれ小物」をご紹介します。ちょっとおめかししたい日にぴったりなヘアアクセやメイクを手抜きしちゃった日の救世主など...2人のコメントもチェックしてね。
LOVE BUZZ ITEM vol.47
THEME：お気に入りの＋1小物
Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、いつものコーデをワンランクアップさせる、おしゃれ小物たちをお披露目。これからの季節の相棒に、ぜひ、取り入れてみて♡
Check! Ray♥Influencer・Nana Nakabayashi
ガーリーコーデが得意♡ 乃木坂46オタクなアパレルプレス
Instagram：@nana.n____5
即クラシカルに変身できるチェック柄ヘアアクセ♡
「誕生日に姉からもらったBurberryのカチューシャ♡ ブランドならではの上品なチェック柄がコーデをぐっと格上げしてくれます。ホテルのアフタヌーンティーなど、いつもよりちょっとおめかししたい日に身につけています」
Check! Ray♥Influencer・加納美月
最近おにぎり作りがマイブームな現役立教生
Instagram：@mizuki.kano
すっぴんでも可愛く盛れる黒縁メガネ
「どんな系統の服でもあわせやすい丸いフレーム。メイクを手抜きしちゃった日でも、不思議ときちんと見えするのがうれしいポイントです♡ ミスコン時代の友だちとお買い物したときに、おそろいで購入しました」
What's Ray♥Campus Girl＆Ray♥Influencer？
Rayを盛り上げてくれるおしゃれに敏感な可愛い女のコたち。Ray♥Campus Girlは読者モデルとして、Ray♥InfluencerはSNSを通して活動中。
一緒に活動したいコはぜひ下のリンクから応募してね。
加納美月