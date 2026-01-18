いつものコーデがワンランクアップする♡ インフルエンサー愛用の【おしゃれ小物】をご紹介

イマドキ女子たちお気に入りのファッションアイテムを大公開♡ 今回は、Ray♥InfluencerのNana Nakabayashiさんと加納美月さん愛用の「おしゃれ小物」をご紹介します。ちょっとおめかししたい日にぴったりなヘアアクセやメイクを手抜きしちゃった日の救世主など...2人のコメントもチェックしてね。

Ray♥Campus GirlとRay♥Influencerの連載企画。今回は、いつものコーデをワンランクアップさせる、おしゃれ小物たちをお披露目。これからの季節の相棒に、ぜひ、取り入れてみて♡

「誕生日に姉からもらったBurberryのカチューシャ♡ ブランドならではの上品なチェック柄がコーデをぐっと格上げしてくれます。ホテルのアフタヌーンティーなど、いつもよりちょっとおめかししたい日に身につけています」

「どんな系統の服でもあわせやすい丸いフレーム。メイクを手抜きしちゃった日でも、不思議ときちんと見えするのがうれしいポイントです♡ ミスコン時代の友だちとお買い物したときに、おそろいで購入しました」

※掲載アイテムはすべて本人私物です。