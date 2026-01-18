¡Ú¾®ÁÒÌÆÇÏSÅ¸Ë¾¡Û½Å¾Þ½éVÁÀ¤¦¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Ãæ¿´
¡¡Åß¤Î¾®ÁÒ¤¬³«Ëë¡£³«ºÅ½éÆü¤Î¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡ÖÂè2²ó¾®ÁÒÌÆÇÏS¡×¡Ê24Æü¡Ë¤Ï¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡¢¥·¥ó¥Æ¥£¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬1ÃåÆ±Ãå¤È¤¤¤¦¥ì¥¢¤Ê·ë²Ì¤Ë¡£º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÏºòÇ¯5·î¤Î¶ÓS¤òÀ©¤·¡¢¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£3ÁöÁ°¥¯¥¤¡¼¥óS¡¢Á°¡¹Áö¤Î»¥ËÚµÇ°¤ÈÂ³¤±¤Æ2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¡¢G1½éÄ©Àï¤À¤Ã¤¿Á°Áö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ÏÃæÃÄ¸å¤í¤«¤é³°¡¹¤ò²ó¤¹¥í¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é5Ãå¡£¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¼Á¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÇÏÂÎ¤¬´°À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£È¡´Û¡¢»¥ËÚ¤Ç¾¡¤Á°È¤¬¤¢¤ê¡¢¾®²ó¤ê¤Î¾®ÁÒ¤ÏÌäÂê¤Ê¤·¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢½Å¾Þ¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¡¡4ºÐ¥¸¥ç¥¹¥é¥ó¤ÏÁ°¡¹Áö¤Î»ç±ñS¤¬2Ãå¡¢Á°Áö¤Î½©²Ú¾Þ¤¬4Ãå¤ÈÀ¤Âå¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏÇÉ¡£¥ë¥á¡¼¥ë¤È¤ÎºÆ¥³¥ó¥Ó¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢½é¤Î¸ÅÇÏÂÐ·è¤Ç¤â´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¡£¥Ñ¥ì¥Ï¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£Á°Áö¤ÎÊ¡ÅçµÇ°¤ÏÃæÃÄ¤«¤é½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼ºÇÂ®¥¿¥¤¤Î¾å¤¬¤ê3F33ÉÃ6¤Ç3Ãå¤ËÉâ¾å¡£´ïÍÑ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Ê¡ÅçµÇ°6Ãå¤«¤é´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ï24Ç¯»ç±ñS¤ò¥ì¥³¡¼¥ÉV¡£³«Ëë½éÆü¤Î´ñÎï¤ÊÇÏ¾ì¤Ï¹ç¤¤¤½¤¦¡£¥Æ¥ì¥µ¤ÏÁ°Áö¤Î½©²Ú¾Þ¤¬14Ãå¡£G1¤ÎÊÉ¤Ëµã¤¤¤¿¤¬¡¢Á°¡¹Áö¥í¡¼¥ºS¤Ç2Ãå¤ÈÃÏÎÏ¤Ï³Î¤«¡£¥Ï¥ó¥Ç¼¡Âè¤Ç¸«Ä¾¤»¤ë¡£¶áÁöÉÔ¿¶¤Î¼ÂÀÓÇÏ¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ò¤È¤Ä¡£·è¤á¼ê¾å°Ì¤Î¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°¥Õ¡¼¥×¤âÁ°Êø¤ì¤ÎÅ¸³«¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£