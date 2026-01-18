不二家のハートクッキー新作が登場♡ギフトにも嬉しいチョコアーモンド

1935年発売の「ハートチョコレート」でおなじみの不二家ハートシリーズから、初のビスケット商品として誕生した「ハートクッキー」。その可愛らしさと味わいが話題を集める中、チョコとアーモンドのハーモニーを楽しめる新商品が登場します。サクッとほどける食感と、気持ちを添えられる個包装仕様は、日常のおやつからギフトまで幅広く活躍。心ときめく新作の魅力を詳しくご紹介します。

サクほろ食感と濃厚な味わい



新登場の「ハートクッキー(チョコアーモンド)」は、ほろほろとほどけるチョコアーモンドクッキーにチョコレートを組み合わせた、味も形も楽しめるハート型クッキー。

オランダ産ココアのコク深い風味に、アーモンドの香ばしさ、チョコレートのほど良い甘さが重なり、ひと口ごとに満足感のある味わいが広がります。甘すぎないバランスで、大人のおやつにもぴったりです。

想いを伝える個包装デザイン



ハートクッキーは、メッセージが書き込める個包装仕様。さりげなく気持ちを添えられるので、友人や家族へのプチギフトにもおすすめです。

ハートやリボンをあしらった煌びやかなパッケージデザインは、バレンタインやちょっとしたプレゼントシーンにもぴったり。可愛いだけでなく、実用性も兼ね備えた仕様が嬉しいポイントです♪

サイズ違いで選べるラインナップ



ラインナップは8枚入りと、持ち運びに便利な4枚入りの2種類。シーンや用途に合わせて選べるのが魅力です。

小袋サイズはコンビニエンスストア等一部流通限定のため、見かけたらぜひチェックしてみてください。

ハートに込めて、甘いひとときを♡



見た目の可愛さと本格的な味わいを兼ね備えた不二家のハートクッキーは、自分へのご褒美にも、大切な人への想いを伝えるギフトにもぴったり。

サクほろ食感とチョコアーモンドの香ばしさが、日常にちょっとした幸せを運んでくれます。気軽に気持ちを届けたいときこそ、ハート型クッキーを選んでみてはいかがでしょうか♡