不二家のハートクッキー新作が登場♡ギフトにも嬉しいチョコアーモンド
1935年発売の「ハートチョコレート」でおなじみの不二家ハートシリーズから、初のビスケット商品として誕生した「ハートクッキー」。その可愛らしさと味わいが話題を集める中、チョコとアーモンドのハーモニーを楽しめる新商品が登場します。サクッとほどける食感と、気持ちを添えられる個包装仕様は、日常のおやつからギフトまで幅広く活躍。心ときめく新作の魅力を詳しくご紹介します。
サクほろ食感と濃厚な味わい
新登場の「ハートクッキー(チョコアーモンド)」は、ほろほろとほどけるチョコアーモンドクッキーにチョコレートを組み合わせた、味も形も楽しめるハート型クッキー。
オランダ産ココアのコク深い風味に、アーモンドの香ばしさ、チョコレートのほど良い甘さが重なり、ひと口ごとに満足感のある味わいが広がります。甘すぎないバランスで、大人のおやつにもぴったりです。
想いを伝える個包装デザイン
ハートクッキーは、メッセージが書き込める個包装仕様。さりげなく気持ちを添えられるので、友人や家族へのプチギフトにもおすすめです。
ハートやリボンをあしらった煌びやかなパッケージデザインは、バレンタインやちょっとしたプレゼントシーンにもぴったり。可愛いだけでなく、実用性も兼ね備えた仕様が嬉しいポイントです♪
サイズ違いで選べるラインナップ
ラインナップは8枚入りと、持ち運びに便利な4枚入りの2種類。シーンや用途に合わせて選べるのが魅力です。
小袋サイズはコンビニエンスストア等一部流通限定のため、見かけたらぜひチェックしてみてください。
ハートに込めて、甘いひとときを♡
見た目の可愛さと本格的な味わいを兼ね備えた不二家のハートクッキーは、自分へのご褒美にも、大切な人への想いを伝えるギフトにもぴったり。
サクほろ食感とチョコアーモンドの香ばしさが、日常にちょっとした幸せを運んでくれます。気軽に気持ちを届けたいときこそ、ハート型クッキーを選んでみてはいかがでしょうか♡