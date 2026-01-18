『リブート』開幕サプライズ→ネット衝撃「マジ!?」「すげぇ！」「いきなりｗ」
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）の初回が18日に放送され、物語冒頭からサプライズ演出が描かれた。
【写真】初回サプライズ！”重要キャラ”演じる俳優が明らかに…
今作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
主演・鈴木亮平が演じる主人公・儀堂歩が“顔を変える＝リブート”を遂げる前の人物、平凡なパティシエ・早瀬陸を松山ケンイチが演じていることが冒頭で判明した。ネット上では「マジ!?まさかの開幕サプライズ」「流石日曜劇場、豪華キャスト」「すげぇ！ワクワクしてくる」「いきなりの松山ケンイチｗめっちゃ適役だと思う」などの声が寄せられている。
