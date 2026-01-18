＜善意か、悪意か…？＞私の留守中に冷蔵庫を開け、洗濯物をたたむ義母。イライラがとまらない！！
家のなかのことはママが中心になって、整理整頓や家事などを行なっていることもあるでしょう。一方でママが留守にしているときに、他の人が家事などをしてしまうこともあるようです。ママスタコミュニティのあるママから、こんな投稿が寄せられています。
『昨日、義母が「よかれと思って」と、子どもしかいない家に入り、勝手に冷蔵庫を開けて持ってきた食べ物を入れました。さらに夕方だったからという理由で、わが家の洗濯物を取り込み、寝室のベッドの上にたたんでおいていました。私には悪意としか思えません。本当に義母は「よいことをした」と思っているのでしょうか？』
義母がしたことは、受け入れ難い
『よかれと思った部分と、悪意というか興味も半分ありそう。でも気持ち悪いよね』
『頼んでもいないことを勝手にやるのは、ただただ迷惑ですよね』
義母は投稿者さんに無断で冷蔵庫を開けたり洗濯物をたたんだりしています。投稿者さんの家事を少しでも軽くしたいという気持ちがあったのかもしれませんが、一方では冷蔵庫のなかや寝室に興味があった可能性も考えられます。そう考えてしまうと、少々受け入れ難い気持ちになってしまうのでしょう。
家事をしてくれたなら、ありがたい気持ちも
『ありがたいけれどな。毎日でもやってほしいよ。洗濯物の取り込みとたたむのは面倒じゃん』
『私なら……。「ありがとうー！」と思っちゃいます』
義母が洗濯物を取り込んでたたんでくれたことに対しては、「ありがたい」と感じるママもいます。洗濯物関連は意外と手間や時間がかかりますから、義母がしておいてくれたなら投稿者さんは楽になりますよね。その時間を他に使えると思うと、「ラッキー！」という感覚もあるのかもしれません。
義母は本当によかれと思ってしたのでは？
『そんな面倒くさいことは、よかれと思わないとできないな』
『悪意なんてないでしょ。悪意があったら、そんなことはしないから』
『単純に「息子の家という感覚」と、「息子の世話の延長」にしか思っていないよ』
義母は、「夕方になっても洗濯物が取り込まれていなかったので、このままでは湿っぽくなってしまう」という考えで取り込んだのではないでしょうか。普段から自分の家でも洗濯物を取り込んでいるでしょうから、それと同じことをしただけだったのかもしれません。投稿者さんは義母がしたことを悪意と感じていますが、他のママたちからは「そんな大それたことではない」との意見もあります。投稿者さん家は、義母にとって息子の家でもあるために、息子の世話をするのは至って普通のことだと考えているのではないでしょうか。
義母に対してどうすればいい？
『「お気持ちはありがたいですが、冷蔵庫や洗濯物を見られたり寝室に入られたりするのは、私にとっては恥ずかしいものなんですよ。だから、これからはこういうことはして頂かなくて結構です！」というように、怒りをオブラートに包んで言ってみては？』
『自分だったら旦那に、「次回からは不在時に勝手に入るな」と言ってもらう』
義母は善意からしたことなのか、投稿者さんが考えるような悪意があってしたことなのかはわかりません。でも投稿者さんは義母の行いにかなりイライラしていますから、今後も同じことが起きないようにする方がいいのでしょう。よかれと思ってやっている義母に対して厳しく反抗的に伝えると逆効果かもしれませんから、「冷蔵庫のなかを見られたくない」「寝室に入ってほしくない」と丁寧に伝えるのがよさそうです。また洗濯物を取り込むのは手間がかかるでしょうから、それを義母にしてもらうのは気が引けると伝えるのも1つの方法かもしれません。
もし投稿者さんが言いにくいのであれば、旦那さんの出番ですね。義理の娘である投稿者さんよりも、息子である旦那さんの方が義母に言いやすく、また義母も受け止めやすいかもしれません。旦那さんから義母に「留守中に家に入らないように」話してもらうのも手でしょう。義母との関係も考えつつ穏便に対処できるといいですね。