現在放送中のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』より、寧々役を務める浜辺美波のコメントが公開された。

本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀、秀吉（木下藤吉郎）を池松壮亮が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。

浜辺が演じるのは、豊臣秀吉の正室となる寧々。自身の役柄について浜辺は、「今作の寧々はとても気が強い女性。負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識しているところです」と語る一方で、「その強さの中には幼さもあって。ふだんはつんつんとしていることが多い寧々が、たまにデレるところは、かわいげがあるなと思います（笑）」と役の多面性に触れた。

夫となる藤吉郎については、「無限の可能性を感じます。なんでも果敢に取り組む姿にワクワクしますし、何かを成し遂げるのではないかと人に期待を抱かせるパワーがあります」とコメント。「聡明で行動力もある寧々ですが、彼女より藤吉郎の方が何枚もうわてなんだなと感じます」と分析しつつ、池松との撮影について「お芝居で少し失敗をしても、嫌な流れを引きずらずに断ち切ってくれるので、すごく助けられています」と感謝を述べた。

また、主演の仲野については「いろんな方とコミュニケーションをとって、現場の士気を常に上げてくださいます」と座長としての姿勢を絶賛。「長丁場の撮影ですが、集中力を切らさず真摯に役と向き合っていらっしゃって。そんなすばらしい方が主演の作品に携わることができてうれしいです」と喜びを語り、「策略家である小一郎は、頭も使うし、戦のシーンでは体力も使う大変な役どころですが、いつも笑顔で現場にいる姿を見ると、私もちゃきっとしないとなと思います」と刺激を受けている様子を明かした。

浜辺美波（寧々役）コメント●寧々についてこれまで多くの方が寧々を演じられてきましたが、『豊臣兄弟！』の寧々を自分なりに演じることを心がけています。今作の寧々はとても気が強い女性。負けん気からくる芯の強さは彼女の魅力なので、演じる上でも意識しているところです。ただ、その強さの中には幼さもあって。ふだんはつんつんとしていることが多い寧々が、たまにデレるところは、かわいげがあるなと思います（笑）。寧々をとりまく周囲の変化も楽しみです。セットや衣装もだんだん豪華になっていくでしょうし、今後夫となる藤吉郎が天下統一への道を突き進む中で、彼にいろいろ振り回されることも多いと思います。その中で寧々がどんな感情になっていくのかはまだまだ未知なので、私自身とても楽しみです。

●藤吉郎についてそばで演じていて、藤吉郎には無限の可能性を感じます。なんでも果敢に取り組む姿にワクワクしますし、何かを成し遂げるのではないかと人に期待を抱かせるパワーがあります。聡明で行動力もある寧々ですが、彼女より藤吉郎の方が何枚もうわてなんだなと感じます。また、演じる池松さんもとても明るくて。お芝居で少し失敗をしても、嫌な流れを引きずらずに断ち切ってくれるので、すごく助けられています。

●主演の仲野太賀について太賀さんはいろんな方とコミュニケーションをとって、現場の士気を常に上げてくださいます。長丁場の撮影ですが、集中力を切らさず真摯に役と向き合っていらっしゃって。そんなすばらしい方が主演の作品に携わることができてうれしいです。策略家である小一郎は、頭も使うし、戦のシーンでは体力も使う大変な役どころですが、いつも笑顔で現場にいる姿を見ると、私もちゃきっとしないとなと思います。

●ドラマの魅力についてまず脚本がとても読みやすいんです。小一郎、藤吉郎の会話のテンポが楽しくて、読んでいる段階でワクワクしました。歴史が苦手な方にも『豊臣兄弟！』はハマる作品だと思います。あとはやっぱり「家族愛」です。寧々が寂しい思いを抱えているときにも、彼女のそばには家族がいて。現代よりも支え合って生きている感覚があります。「家族っていいな」と思える作品にもなっています。（文＝リアルサウンド編集部）