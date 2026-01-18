松村沙友理「太らないようにするにはどうしたら？」、大鶴肥満のアドバイスは…

タレントの松村沙友理（33歳）が、1月18日放送予定の「家、ついて行ってイイですか？」公式SNSの動画に出演。「ラッキーな妊婦だったな、って感じがします」と語った。



先日、結婚・妊娠を発表した松村沙友理が、番組のゲストとして登場。妊娠したことで食生活が変わったかどうか質問が出ると、松村は「あんまり全然変わってなくて。あれが食べられなくなる、とか、むしろこれがすごく食べたくなる、って聞いてたんですけど、食べられなくなったものもないし、これが特段食べたい、というものもないし、すごい食欲はめっちゃ変わらずあるので、ラッキーな妊婦だったな、って感じがします」と答える。



松村はあまり食べすぎないように言われているものの、「めっちゃ食べている」そうで、「太らないようにするにはどうやったらいいんでしょうね」と、ママタルト・大鶴肥満に質問。大鶴は好きなものを食べてこの体型になったので「その逆をすれば良い」とアドバイスした。