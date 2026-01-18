広瀬すず、プライベートの海外旅行は「ドキドキしますよね！」

女優の広瀬すず（27歳）が、1月17日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。海外旅行は「ドキドキしますよね！」と語った。



連続ドラマ「クジャクのダンス、誰が見た？」（2025年／TBS系）で広瀬すずと共演した森崎ウィンが、番組のゲストとして登場。森崎は昨年、国籍をミャンマーから日本に変えたことで海外旅行に行きやすくなったと話し、「俺、人生で初めて、自分で海外旅行しました」と話す。



森崎が仕事ではないプライベートの海外旅行は「なんか楽しいね」と言うと、昨年、1人で海外旅行に行っていた広瀬も「ドキドキしますよね！」と同意。森崎が予約がちゃんと取れているのか、荷物を預ける場所もここでよいのか、いろいろドキドキすると言うと、広瀬も「めっちゃわかります」と語った。