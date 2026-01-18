フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ プロ野球スター集結！ ＳＢ ｖｓ阪神再び！トーク日本一決定ＳＰ」が１８日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

１２球団、計２４選手が集結し２０２５シーズンを振り返った。

球団ファンの児童たちが強烈に突っ込むコーナー「子ども監督がダメ出し！」ではロッテファンの小学生たちが登場。昨年、一軍に定着し、持ち前の長打力を発揮した山本大斗外野手を痛烈に突っ込んだ。

４年生のひかるくんは「（山本選手は）前半めっちゃ良くて。『３０本塁打行きます！』とかヒーローインタビューで言ってたけど。オールスター後ぐらいでどんどん落ちちゃって、結局１１本塁打で終わっちゃった。後半戦に体力切れにならずに、ずっと打ててれば、きっとホームラン王も狙える」と分析した。

同じく４年生のれんとくんは、山本選手の印象を聞かれ「ヒットとか打ってくれてるんですけど。ちょっと態度が悪いので…」と指摘した。

浜田は「さあ！山本選手！子どもに態度が悪いと言われたらね…。そんなつもりもないんでしょうけど」と爆笑。山本選手は「態度改めます！意外と。心に来てて…。ちょっとびっくりしています」とガックリと肩を落として笑わせていた。